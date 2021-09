Ilary Blasi e la figlia Chanel identiche: impressionante

Ilary Blasi, mamma di Cristian, Chanel ed Isabel, identica alla sua secondogenita: la somiglianza è impressionante, sembrano sorelle.

Ilary Blasi, donna in carriera, moglie e mamma di Cristian, Chanel ed Isabel. La conduttrice è diventata mamma quando aveva solo 24 anni. Dal suo amore con Francesco Totti sono nati Cristian, nato il 6 novembre 2005, Chanel, nata il 13 maggio 2007 e Isabel, nata il 10 marzo 2016. Tra i tre figli, essendo Isabel ancora piccola, la somiglianza con Chanel è impressionante.

Chanel ha 14 anni, è un’adolescente che sta diventando una piccola donna e che ricorda molto mamma Ilary che, con il tempo, diventa sempre più bella. Sul proprio profilo Instagram, Ilary ha pubblicato alcune foto in cui è con la figlia Chanel conquistando tutti i fans.

Ilary Blasi e Chanel: complicità e somiglianza tra mamma e figlia

Ilary Blasi ha un rapporto splendido con i figli a cui dedica tutto il suo tempo. Per un periodo, infatti, per stare vicino alla famiglia ha anche messo da parte il lavoro. Il ritorno a lavoro l’ha vista alla guida dell’Isola dei Famosi ed ora di Star in the star. Ilary, però, non perde mai di vista i suoi figli che accompagna a scuola. Tra i tre figli, i fans non possono non notare la somiglianza con Chanel che, per i colori, la ricorda tantissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Fisico snello e asciutto come mamma Ilary, lunghi capelli biondi e lineamenti che ricordano quelli della conduttrice. I tratti del viso ricordano anche papà Francesco Totti che definisce le sue donne “dei soli”.

A 14 anni, Chanel si sta affacciando al mondo guidata dai genitori, ma che tipo di mamma è Ilary Blasi?

“Sono fortunati, non gli manca niente. Vorrei che avessero la curiosità nei confronti della vita, la libertà di poter scegliere, l’indipendenza. E quel pizzico di fame che dà la spinta a realizzarti. Il motore è non accontentarsi, essere curiosi. Magari ti realizzi – io ho la fortuna di fare il lavoro che volevo fare – ma continui a metterti in discussione. Non cambierei mai la mia infanzia con quella dei miei figli. Anche se non c’ho mai avuto la cameretta tutta mia, dormivo con le mie sorelle, e se facevo le vacanze un po’ così. Ma non cambierei quegli anni, perché mi sembra di avere avuto tutto. Sempre col progetto di migliorare e creare qualcosa di mio. Lo auguro ai miei figli”, ha detto la Blasi al settimanale Oggi.