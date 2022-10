Mettila sul viso ogni sera prima di dormire, con una manciata di euro ti daranno almeno 10 anni di meno

Vuoi ringiovanire la tua pelle in un batter d’occhio spendendo pochissimo? Metti questo prodotto non convenzionale sul viso ogni sera, vedrai che risultato!

Forse avrai sentito o letto che molte persone applicano la vaselina direttamente sulla pelle. Ma fa davvero qualcosa o si tratta semplicemente di una tendenza del momento? A quanto pare, secondo gli esperti, la vaselina funziona, soprattutto quando si tratta di sconfiggere le tanto odiose rughe.

Molte di noi vorrebbero una pozione magica in grado farci sembrare più giovani. Purtroppo non esiste, ma la vaselina è un prodotto che riesce a ringiovanire la nostra pelle.

Come utilizzare la vaselina per eliminare le rughe

Alcune persone usano la vaselina come balsamo per le labbra, ma è perfetta anche per le rughe intorno agli occhi, alla fronte e alla bocca. Questo perché la vaselina ha un elevato peso molecolare che può creare una pellicola impenetrabile sulla pelle. In questo modo, la sporcizia e le sostanze inquinanti presenti nell’ambiente vengono tenute lontane, mentre l’umidità viene lasciata entrare.

Poiché trattiene l’umidità, la pelle rimane idratata e quindi recupera e mantiene la sua elasticità. Come forse già saprai, l’idratazione è uno dei trucchi principali per mantenere la pelle giovane e senza rughe. Più la pelle è idratata, più elasticità e collagene vengono prodotti. La vaselina è uno dei prodotti di bellezza preferiti da molti truccatori perché è economica e salutare! Strofinare la vaselina sulla pelle la mantiene profondamente idratata, previene la secchezza, illumina la pelle, la leviga e previene i segni dell’invecchiamento. Inoltre, la vaselina non ostruisce i pori perché non è comedogenica.

Funziona anche sulla pelle super secca, come i piedi screpolati, le ginocchia e i gomiti secchi e qualsiasi altra parte del corpo che abbia bisogno di un po’ di attenzione. Affinché la vaselina possa agire sulle rughe, è necessario utilizzarla ogni giorno per almeno 30 giorni. Come per qualsiasi altra cosa, è necessario essere costanti nell’uso. A questo punto scopriamo insieme i passaggi che dovresti seguire durante l’applicazione della vaselina: