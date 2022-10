Se hai terminato i panni acchiappa polvere e stanno per arrivare ospiti, non temere, abbiamo un trucco inaspettato super efficace!

Sapersi reiventare fa parte dell’arte del problem solving che non si attua solo al lavoro. In casa ci sono tantissime faccende da fare, alcune delle quali prendono tempo, o per cui è necessario avere specifici strumenti. La polvere è senza dubbio tra le maggiori nemiche da eliminare rapidamente e lo è per più ragioni. Scopri il nostro metodo efficace quando finisci i panni acchiappa polvere, non dovrai neanche muoverti di casa!

La polvere è un grosso problema, non solo estetico quanto di salute. Averne troppa in casa può causare raffreddori, allergie, emicranie e anche irritazioni alla pelle e agli occhi. Insomma, per stare nel benessere è necessario correre ai ripari, specialmente quando è ostinata.

E’ bene precisare che non siamo delle macchine instancabili, ma persone. A volte le pulizie vengono meno, e in questo non possiamo farcene una colpa. Dividersi i compiti in casa è il modo migliore per evitare stress e fretta nel pulire.

Di certo, una cosa abbastanza veritiera è che si può anche spolverare ogni giorno, la polvere ritorna sempre, possiamo dire che è peggio degli ex fidanzati! Così, quando il panno usa e getta che sfrutti nel quotidiano viene a mancare, devi trovare un rimedio immediato.

Ti basterà frugare tra i tuoi cassetti personali. Soprattutto perché potrai reinventare un oggetto che sicuramente avresti gettato nella spazzatura. Molti aggeggi che noi definiamo cianfrusaglie in realtà sono utili in altri modi.

L’idea che ti stiamo per suggerire di sicuro non ti sarà mai venuta in mente, e una volta provata potrai constatare da sola quanto sia geniale!

Se hai finito i panni acchiappa polvere, ecco come risolvi

Ogni gesto di cura nei confronti della nostra casa non è soltanto qualcosa di meccanico che mira al semplice obiettivo di rassettare. Perché compiendo delle scelte ben precise possiamo rivoluzionare il nostro stile di vita, rendendolo più green. Appunto, non necessiti di fare chissà cosa per rimediare, ma davvero ti basta un oggetto a dir poco impensabile per sostituire i panni acchiappa polvere.

Per prima cosa ricorda che quanto ti stiamo per rivelare è una soluzione last minute, appunto quella di emergenza. Capita che durante giornate intense accada l’imprevisto. Inaspettatamente si presentano degli amici a cena e ti chiamano mezz’ora prima per dirti che stanno arrivando, giusto il tempo della strada.

Fortunatamente è tutto in ordine, ma la polvere si è annidata e con essa anche i pelucchi di varia natura, compresi le ciocche di lunghi capelli. E’ risaputo che d’estate c’è il cosiddetto periodo delle “castagne”, chiamato così alludendo alla perdita di capelli come le castagne dagli alberi, o meglio le foglie che cadono in questa stagione.

Così, diventa davvero difficile ed estenuante eliminare questi inestetismi non solo fastidiosi, ma anche davvero antigienici e per niente salutari.

Con questa combo infallibile, spolvererai ogni angolo della casa senza doverti chinare né sbucciare le ginocchia. E’ bene appunto ribadire che non solo è un metodo efficace, ma è davvero comodo.

Prendi una scopa, questo è il principale strumento del pulito che serve per spazzare casa. Da sola però ovviamente non basta, per render l’azione pulente più potente e rapida, ti basta rovistare nel tuo cassetto della biancheria intima. O meglio, quello dei calzini, perché tra questi troverai sicuramente delle calze rovinate!

Ebbene, oltre alle gambe c’è molto di più, ci sono delle donne che hanno a che fare con collant strappati, ma il cui utilizzo può essere funzionale fino alla fine! Le donne hanno l’inventiva e lo spirito d’adattamento necessario a sopravvivere a qualsiasi situazione, proprio come questa.

Avvolgi l’estremità della scopa con i collant che non utilizzi, e passa la scopa per intero sopra quelle zone ricche di polvere e peli. Vedrai che risultato! Guarda il video per vedere per bene come fare e di cosa si tratta:

Allora, pensi che sia utile in casi estremi, estremi rimedi? Provale tutte, metti in gioco l’ingegno e la tua capacità di risolvere qualsiasi problema, sei una donna, puoi fare tutto!