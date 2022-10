La pelle nera non ci stanca mai! Ecco come abbinarla in modi irresistibili

Ci sono giorni in cui ci sentiamo romantiche ed altri in cui siamo particolarmente forti e determinate e ci vestiamo di conseguenza. Abbiamo tutte più di uno stile ed oggi scopriamo come mostrarci con capi in pelle nera.

La associamo ai ribelli che si facevano largo nella musica e nel cinema degli anni Cinquanta (basti pensare che sia il primo album di Elvis che “Gioventù Bruciata” uscirono nel 1956). Ci fa sentire belle ed ancor più sicure di noi stesse oltre ad essere presente negli armadi da che si ricordi. Stiamo parlando della pelle nera che, tra stivali, minigonne e capispalla è più attuale che mai.

Vediamo cosa comprare di interessante sotto i trecentocinquanta euro per outfit da ammirare.

Pelle nera per stupire, conquistare ed enfatizzare il nostro modo di essere

È di Barney’s Originals la giacca Clara, nera ed in vera pelle, con cerniere argentate e taglio aggressivo da motociclista per un mood casual e rock. Da portare con jeans a sigaretta e maglia cut out, costa 142,99 euro già scontata di ben il 40% su Asos.

La gonna a tubino in pelle d’agnello nera di Hugo Boss (349 euro), invece, richiede uno stile più elegante quindi si potrà procedere al match con una camicia bianca con ruches o decidersi per un lupetto rosa e pochette coordinata (come quelle realizzate da Valentino).

Si trovano su Zalando ad un prezzo super (175 euro scontati del 50%) i pantaloni Tessini con arricciatura in vita di Isabel Marant, Étoile, in similpelle nera. Si differenziano dai soliti leggins – visti ovunque – per le tasche laterali xxl applicati, la vita molto alta e la morbidezza sulle gambe.

Come non guardare poi gli stivali (ieri abbiamo analizzato i cinque più desiderati di stagione) in vera pelle nera che ci durano anni. Con Guess si è comode e protette vista la suola carrarmato, la cerniera interna e la punta tonda. Il prezzo è di 230 euro. Sì al binomio con un classico tubino per ringiovanire l’outfit.

Soprattutto negli ultimi due anni però a spopolare è stato l’abitino in pelle. A 225 euro (anziché gli iniziali 450 euro) c’è l’idea di Palm Angels, perfetta per un’uscita danzante. Mezze maniche, logo bianco sul davanti e cerniera che permette di regolare la scollatura. Molto attillato, va portato se si è in forma.

Ora, dopo aver fatto il punto della situazione con il proprio guardaroba, si potrà decidere cosa regalarsi perché non è mai troppo tardi per coccolarsi un po’.

Silvia Zanchi