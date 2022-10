Anticipazioni Beautiful, minaccia con cortellino per Brooke, pericolo in arrivo

Anticipazioni Beautiful dlal’America. Terribile minaccia per Brooke Forrester, la moglie di Ridge rischia grosso. Ecco svelato il motivo!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful provenienti dalla madrepatria.

Beautiful anticipazioni: Brooke in grave pericolo

Nuove anticipazioni sulle puntate americane di Beautiful. Nelle prossime puntate Brooke Logan Forrester verrà minacciata in modo pesante e forte da parte di un altro membro della sua famiglia. Ecco le motivazioni dietro il gesto!

Secondo le anticipazioni americane della soap opera Beautiful (nome originale The Bold And The Beutiful), Brooke non passerà giornate tranquille per colpa di suo nipotino Douglas Forrester.

In America sta andando avanti la storyline della ritrovata voglia di paternità di Thomas Forrester, che vorrebbe riprendere in mano la custodia del figlio avuto con Hope. Da questa cornice si verrà a creare una trama fitta e ingarbugliata sul rapporto fra padre e figlio e che indurrà altri personaggi (tra cui per l’appunto Brooke) ad entrare a far parte delle vicende.

Apparentemente, la storia di Douglas sembrava un pretesto per riazionare il triangolo amoroso fra Thomas, Hope e Liam ma in realtà si è ribaltato sulla storia matrimoniale di Ridge e Brooke, tanto da alimentare il loro triangolo amoroso composto anche da Taylor Hayes.

L’origine di tutto è l’idea secondo cui Brooke e Liam sono portatori, ossia l’ipotesi che Thomas stia utilizzando Douglas per recuperare il rapporto con la ex moglie. Queste accuse pesanti porteranno il giovane ad alimentare sempre più rabbia nei confronti dello Spencer e della Logan e deciderà sempre di più di riprendersi il ruolo di genitore principale di Douglas, ma per amore nei confronti di suo figlio.

Per fare cio, Thomas ha deciso di tenersi Douglas dopo averlo portato con sé a casa di Eric, dove si sono trasferiti. Prendendo una chiara posizione.

Dopo un chiaro confronto fra Brooke e Thomas, la stilista si sentirà minacciata dal giovane dichiarando a Ridge di trovarsi in un vero e proprio stato di pericolo. Infatti, trovandosi faccia a faccia, i due iniziano una discussione dai toni accesi che si concluderà con il coltellino con cui Thomas stava sbucciando la frutta.

Durante il dialogo, quel coltellino resterà nelle mani di Thomas mentre il ragazzo continuerà a gesticolare, usando anche l’oggetto affilato per puntualizzare le sue parole. Questo accenderà le paure di Brooke, che riterrà che Thomas lo abbia brandito volutamente per minacciarla!