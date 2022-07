Stefano De Martino e la foto di Belen, ma un dettaglio conquista tutti

Stefano De Martino pubblica una foto di Belen Rodriguez, ma i fans impazziscono per un dettaglio che conquista tutti.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono usciti ufficialmente allo scoperto. Dopo mesi di gossip e indiscrezioni, il conduttore napoletano e la showgirl argentina hanno confermato di essere tornati insieme condividendo le prime foto sui social dopo il ritorno di fiamma. Un amore, quello tra Belen e Stefano che fa sognare i fan da anni e che non è mai finito realmente nonostante si siano lasciati più volte e più volte abbiano tentato di rifarsi una vita con altre persone.

Il legame tra i due è sempre stato forte e, complice la presenza del figlio Santiago a cui non hanno mai fatto mancare niente anche durante i momenti di separazione, Belen e Stefano sono tornati ufficialmente insieme dopo la fine della storia della Rodriguez con Antonino Spinalbese. Dopo giorni di silenzio, anche Stefano ha pubblicato una foto di Belen sul proprio profilo Instagram scatenando la reazione dei fan per un dettaglio.

Stefano De Martino: fan impazziti per la foto di Belen Rodriguez, ma soprattutto per un particolare

Dopo aver trascorso uno splendido weekend con Belen, Stefano De Martino ha condiviso una serie di foto sul proprio profilo Instagram condividendo i ricordi di quelle giornate con i fan. Tra le tante foto, il conduttore napoletano ha pubblicato anche una foto di Belen. Foto che è piaciuta molto ai fan che, però, sono stati colpiti soprattutto da un particolare.

La foto che Stefano ha scelto di condividere è quella che vedete qui in alto. L’immagine di Belen in penombra è stata immortalata in barca. I fan, però, sono stati colpiti soprattutto dal panorama con una barca in penombra. Un gesto comunque importante quello di Stefano che ha scelto di essere molto discreto e riservato evitando di commentare le proprie scelte sentimentali.

Dopo essersi lasciati due volte, dunque, Belen e Stefano sono tornati ufficialmente insieme e i fan sognano per la coppia un altro figlio. Dopo Santiago e Luca Marì, nata dalla storia finita con Antonino Spinalbese, Belen deciderà di allargare nuovamente la famiglia?