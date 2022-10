Con una maschera viso ringiovanente non solo curerai la tua pelle, ma farai un gesto d’amore verso te stessa! Ti bastano pochissimi ingredienti.

Più facile a dirsi che a farsi, la maschera viso ringiovanente che ti stiamo per proporre cambierà totalmente il modo in cui ti prenderai cura di te. La pelle subisce lo stress quotidiano, non solo per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, ma anche per il modo in cui vivi le situazioni che ti fanno innervosire. Lo stress fa ammalare il corpo e la mente, per questo unendo delle piccole gestualità quotidiane è possibile combattere ciò che fa stare male.

La natura è la principale alleata del benessere, peccato che questa passi spesso in secondo piano, se non peggio viene maltrattata. Se fai dal male all’ambiente sfruttando tutti i prodotti usa e getta che inquinano, o peggio continui a fare gli interessi delle aziende che attuano una produzione poco consona a regole deontologiche, allora devi cambiare qualcosa.

Modifica il modo in cui vedi il mondo, e questo ti sorriderà. Senza bisturi o acido ialuronico, non dovrai ricorrere alla chirurgia per volerti bene! Soprattutto risparmierai un sacco di energie e soldi grazie a questa tecnica.

Ci sono ingredienti che se applicati con una determinata tecnica e utilizzati nel quotidiano, possono davvero donare molti più benefici di creme e cosmetici costosissimi.

La cosa sbalorditiva è che ti basterà utilizzare soltanto un ingrediente, al quale viene data una certa lavorazione, ma fidati che è più facile del previsto. Allora, che stai aspettando?

Devi volerti bene, e devi volerne anche alla realtà circostante se vuoi ottenere dei grossi vantaggi. Anche perché questo trucco è davvero economico, non dovrai comprare nulla di costoso, se non dovrai fare un gesto: aprire il frigo!

Ricetta per maschera viso rigenerante, facilissima!

La maschera viso rigenerante è naturale al 100%, potresti addirittura farla insieme ai tuoi figli se a loro diverte! E’ dalla più tenera età che si parte per educarli alla valorizzazione e al rispetto di Madre Natura, e possono attraverso il gioco guidato da un adulto, assumere la consapevolezza che tutto quello che li circonda può essere investito in una condotta di vita più ecosostenibile.

Magari il fatto che sia anti-rughe e ringiovanente ai tuoi piccoli di casa non importa affatto, ma se non sai come intrattenerli e vorresti idratare la loro pelle in modo naturale, sei nel posto giusto.

Sposta la tua attenzione dal bagno alla cucina, perché è lì che realizzerai la maschera viso potente e antinvecchiamento. Metti su una pentola circa 400 ml di acqua minerale, e aspetta finché non raggiunge l’ebollizione. Non pensare di mettere sale, non dovrai aggiungerci il sale, ma un altro ingrediente!

La carota è il prodotto di bellezza per eccellenza: rende liscia, morbida e nutre la tua pelle! Ha proprietà antiossidanti, il betacarotene è un toccasana per l’organismo. Ricca di vitamine A, E e C, è un emolliente e cicatrizzante naturale. Insomma, è oro arancione!

Lava con cura una carota, se per due persone anche due piccoline vanno bene, la sbucci e la tagli a pezzettini di circa 1 cm. Dopo di ciò, le metti nell’acqua che sta bollendo, e aspetti che diventino morbide al tatto: devono essere cotte!

In seguito, dovrai frullare il prodotto, dovrà venirti su una crema morbida e vellutata, alla quale aggiungerai 10 gocce di olio di jojoba, e un cucchiaino di miele. Sono tutti elementi naturali che idrateranno e rigenereranno la tua pelle. Niente conservanti, plastiche, sostanze chimiche o metalliche, sono proprietà benefiche!

Si lascia in posa per 15 minuti, e poi la maschera va risciacquata con acqua tiepida! Che aspetti, non senti già la morbidezza sulla tua pelle? Provala e sarai soddisfatta e… ringiovanita!