Non comprerai più il lievito per dolci: con questo trucco lo prepari in 10 secondi!

Non comprerai più il lievito con questo trucco semplicissimo. In cucina è davvero perfetto. Risparmi ed è perfetto!

Quando si tratta di cucinare bisogna utilizzare tutti i trucchi possibili per risparmiare laddove si può e ottenere comunque un ottimo prodotto di alta qualità. Queste sono infatti le principali caratteristiche che un prodotto delle nostre cucine deve avere. La bontà del prodotto è necessaria tanto quanto la sua ottima qualità, gli ingredienti che devono essere di ottima scelta e ovviamente la cottura che deve essere perfetta. Questo però non significa assolutamente che non si possa risparmiare quel minimo che ci può aiutare e non poco. Con questo trucco poi ti è garantito un figurone.

Questo perché in questo quel che si va a considerare è una reazione chimica che è davvero molto semplice. Una reazione che è derivata da una conoscenza davvero molto basica e che quindi non richiede minimamente sforzi. Anzi, con questo trucco si va a risparmiare tempo oltre che denaro.

In cucina si ha proprio bisogno di un tocco del genere. Qualcosa che dia davvero il giusto impatto alla ricetta senza stravolgerla. Un trucco del genere infatti non va visto solamente come un modo dell’ultimo minuto per risolvere un problema in cucina. Questa è una vera e propria risorsa che ti sarà utile per sempre!

Non hai il lievito? Devi assolutamente fare in questo modo!

Non serve solo a rattoppare laddove si ha una dimenticanza, questo trucco è davvero utile in ogni occasione. Qui poi ti è possibile trovarne molteplici di trucchi in cucina, tra cui questo davvero utile.

Il lievito consiste soprattutto in una reazione chimica che porta alla crescita del proprio impasto. Capita a volte che non ci sia il lievito in casa. Ebbene in questo caso quel che basta è semplicemente un cucchiaio di bicarbonato di sodio e un cucchiaio di succo di limone. Il metodo è davvero molto semplice e ti permetterà di fare crescere il tuo impasto in modo significativo.

Quel che devi fare innanzitutto è mischiare il succo di limone e il bicarbonato. La miscela deve essere ben omogenea, si potrebbe dire quasi spumosa. Quel che bisogna fare poi è incorporare il tutto nell’impasto.

Qui quel che bisogna fare è aggiungere il composto all’impasto e miscelare dal basso verso l’alto ed in modo circolare. Il tutto infatti deve compattarsi per bene ed uniformarsi all’impasto. Non si può assolutamente pensare di dare una miscelata veloce e pretendere che il nostro impasto cresca.

In questo caso infatti la spuma data dalla reazione chimica di bicarbonato e limone ha bisogno di penetrare l’impasto e diventarne un tutt’uno. Solo in questo modo la reazione passerà a tutto l’impasto permettendo a quest’ultimo di crescere come noi desideriamo che cresca.

I passaggi da come hai avuto modo di vedere sono estremamente semplici e richiedono il minimo sforzo. L’impasto vedrai crescerà in modo significativo e ti permetterà di fare bella figura. Evita di aggiungere altre cose e soprattutto quando possibile metti a lievitare l’impasto in forno con luce accesa ma senza temperatura attiva. In questo modo andrai a favorire il tutto!