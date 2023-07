Cotto e pulito, il pavimento dei nostri sogni: il rimedio ce l’abbiamo in casa

Puntare su un pavimento in cotto è una scelta bella e coraggiosa, ma tenerlo pulito sembra complicato: in realtà i rimedi sono facili

Non è una scelta molto consueta, ma il pavimento in cotto dà un effetto particolare in ogni casa. Tanti lo considerano adatto solo a casa di campagna, o comunque ad ambienti rustici e invece si adatta bene anche ad uno stile moderno. Il colore è spettacolare, l’estetica è speciale e dà sempre una sensazione di calore speciale

Ma c’è un problema, perché il cotto non è una superficie come tutte le altre. Quindi tenerlo pulito e in ordine è una missione possibile a patto di usare i metodi giusti. Il primo errore da non fare, è pensare di usare per lavarlo gli stessi prodotti che utilizziamo per i classici pavimenti in ceramica o altri materiali.

Esistono diversi detersivi specifici, certamente efficaci ma anche più cari dei classici detersivi per pavimenti tradizionali, che si trovano anche al supermercato. Ma se ti dicessi che da oggi puoi avere un pavimento in cotto perfetto anche con alcuni semplici rimedi casalinghi?

L’idea di fondo per questi prodotti fai-da-te è semplice. Non tutto il cotto è uguale: alcune piastrelle hanno una finitura più lucida, altri invece un fondo più poroso. Per tirarli sempre a lucido i prodotti industriali non servono, meglio pensare ad una cosa che abbiamo in casa.

Sto parlando dell’olio d’oliva. Basta versarne poche gocce su un panno in microfibra e poi passarlo per terra con lo spazzolone. Quando abbiamo finito, passiamo un altro panno sempre in microfibra ma questa volta asciutto e il gioco è fatto.

Cotto e pulito, tre rimedi casalinghi più uno per un pavimento al bacio

Tutto questo funziona però se il pavimento in cotto è bello pulito. E allora come fare con prodotti che abbiamo sempre in casa? Ti suggerisco tre metodi diversi, tutti efficaci allo steso modo e che costano pochissimo.

Primo rimedio: prendiamo il nostro secchio con l’acqua e lo spazzolino o il mocio. Poi in un pentolino scaldiamo 1 bicchiere di aceto di vino bianco fino a quando diventa tiepido. Lo versiamo nell’acqua insieme ad 1 cucchiaino di detersivo per piatti (non esagerere, altrimenti non ti libererai della schiuma). Mescoliamo bene tutto e laviamo il pavimento con questa soluzione facendolo asciugare bene.

Secondo rimedio: se abbiamo un pavimento particolarmente sporco, scaldiamo in un pentolino 250 ml di aceto bianco e facciamo sciogliere 1 cucchiaio pieno di sale grosso. Quando è pronto lo togliamo dal fuoco, facciamo intiepidire e lo versiamo nell’acqua che abbiamo preparato per lavare a terra.

Terzo rimedio: se ci sono macchie ostinate e che non riusciamo a togliere, facciamo sciogliere un bicchierino di bicarbonato di sodio nel secchio dell’acqua. La porzione deve essere 50 grammi di bicarbonato ogni litro di acqua. Lo mescoliamo bene e poi passiamo lo straccio.

Ma se il pavimento in cotto è all’esterno e non in casa? Il metodo è simile anche se qui i problemi sono differenti perché entrano in gioco la polvere e gli agenti atmosferici. Ma alla fine, il principio è lo stesso. Acqua non bollente, 2 bicchierini di aceto di vino bianco e poche gocce di detersivo per i piatti. Mescoliamo, passiamo sul pavimento e tornerà come nuovo.