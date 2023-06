Compri ancora il lievito per dolci? Con questo trucco lo sostituisci in pochi secondi!

Se utilizzi questo trucco molto semplice dirai addio a comprare il lievito per dolci. Scopri subito in che modo farlo!

Quando si tratta di preparare i dolci c’è bisogno di ingredienti precisi ed adatti alla ricetta. Fare dolci non è la cosa più semplice del mondo. Certo se si vuole puntare solamente a fare un agglomerato magari di zucchero e mandorle di certo non ci sono molte complicazioni.

Se al contrario si vuole preparare un vero e proprio dolce da presentare a tavola e fare bella figura, allora bisogna armarsi di pazienza e degli ingredienti giusti per preparare un prodotto che sia davvero perfetto. Proprio a tal proposito bisogna dare sempre un occhio soprattutto alla ricetta.

In effetti molti quando cucinano dolci cercano di fare ad occhio. Nulla di più sbagliato. Per ottenere le reazioni giuste che portano il dolce ad una cottura perfetta, o magari un impasto morbido o asciutto al punto giusto, in quel caso ci vuole necessariamente focus sulla ricetta ed i suoi passaggi. Non esiste infatti che si possa preparare un dolce alla perfezione senza considerare le giuste dosi che vanno inserite nell’impasto o anche la procedura. Di certo creare dolci non significa gettare tutto in una ciotola, mischiare e mettere in forno.

Il lievito per dolci è poi la cosa più necessaria. Cosa si fa allora quando lo si dimentica? Semplice, si fa così come segue!

Se manca il lievito per dolci in casa bisogna usare assolutamente questo metodo. Esso fa parte di una serie efficace di trucchi, tra cui anche questo, che si presentano come utili sia all’obbiettivo da raggiungere che al risparmio.

Il primo passo consiste nel prendere un bicchiere, tenerlo ben pulito ed inserire al suo interno un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Il bicarbonato che si usa anche quando magari si soffre di pancia gonfia e senso di pesantezza. Questo infatti sarà utilissimo assieme ad un cucchiaio di succo di limone.

Il passo successivo consiste infatti nell’inserire all’interno del bicchiere con il bicarbonato un bel cucchiaio di succo di limone. I due infatti faranno una reazione chimica che porterà alla formazione di una schiumetta bianca e frizzante. Quello che devi fare è mescolare per bene in modo tale che si formi una sorta di spumetta.

Mescola in modo importante ma non troppo vigoroso, appena vedrai che l’effetto gonfiore della schiuma smette di crescere velocemente dovrai poi procedere con l’aggiungere il tutto all’interno dell’impasto del dolce.

Attenzione a mescolare per bene. Mescola dall’alto verso il basso e fai in modo che tutta la spumetta venga ben amalgamata all’interno dell’impasto. Se non mescoli per bene rischi infatti di non ottenere la giusta reazione. Sembrerebbe frivolo ed inutile, ma in realtà non è così.

Anche il modo con cui si aggiunge questa soluzione di limone e bicarbonato di sodio serve a creare un impasto perfetto e che cresca poi come deve durante la cottura. Se fai in questo modo potrai inoltre risparmiare ogni volta di dover comprare il lievito per dolci. Insomma, una soluzione estremamente vantaggiosa sotto ogni aspetto!