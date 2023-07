Brilla anche in estate con le nail art più luminose e divertenti: le unghie diventano protagoniste così

Anche in estate la manicure può diventare preziosa come un gioiello, seguendo lo stile giocoso del periodo: le idee di nail art shine dal web

Le mani, si sa, sono lo specchio dell’anima. Forse non era proprio così, ma comunque la realtà è che negli ultimi anni l’arte di decorare le unghie sta diventando sempre più espressione di personalità. Sulla scia delle tendenze suggerite dal periodo in corso, la manicure si arricchisce generalmente dei suoi elementi caratteristici, diventandone la rappresentazione perfetta.

Inevitabile dunque, che in estate si assista al trionfo dei colori accesi e vivaci, uniti a design ricchi di divertimento. Almeno per i mesi più caldi infatti, si può mettere da parte la solita formalità a cui spesso si è costrette durante tutto l’anno, magari a causa del lavoro e degli impegni ufficiali. In vista delle vacanze dunque, si sceglie di giocare con micro-pitture e disegni, come anche con texture originali e magari mai provate prima.

C’è un concetto però, che quest’anno andrà ridefinito. Chi l’ha detto che i glitter sono soltanto per il periodo delle festività? Le unghie super brillanti rimandano alla mente in genere Natale e Capodanno e finiscono perciò nel dimenticatoio finché l’inverno non torna a bussare alla porta. Ma se per voi brillare è uno stile di vita, ci sono ottime notizie: potrete sfoggiare mani da star anche nell’estate 2023. Come? Seguendo le ispirazioni più cool provenienti dal web.

Colori e glitter: i design più belli da sfoggiare in estate per brillare con stile

L’estate è il periodo in cui si può finalmente mettere da parte ogni timidezza, scrollandosi di dosso le costrizioni della vita quotidiana. Chi lo dice allora, che non ci si possa concedere di brillare come mai prima? Lo confermano i trend dei social, dove le nail artist più seguite della rete stanno dando prova di una splendente inversione di marcia. Bisogna affrettarsi, perché durante i mesi caldi ci si potrà destreggiare tra linee morbide e giochi di nuances pastello, come anche tra decorazioni semplici ma preziose. Il motivo in più? Nella stagione estiva si concentrano cerimonie di ogni tipo: battesimi, prime comunioni e matrimoni. Tutte richiederanno un’eleganza speciale, che si potrà mettere in pratica con queste nail art shine.

Una cascata di brillantini fluorescenti di diverse tonalità pastello che diventano protagonisti assoluti della scena. Fanno infatti da sfondo, con i loro riflessi lilla, dorati, rosa e verdi, ad una morbida e leggera nail art dal tono molto informale. Delle sinuose linee curve a “S” che compaiono al centro dell’unghia in bianco e rosa, sono sufficienti a creare una manicure perfetta da abbinare praticamente a qualunque outfit estivo.

Per chi invece preferisce la tinta unita, ma non vuole rinunciare ad un pizzico di originalità, ecco l’idea che mancava. In questo caso i glitter sono monocolore e perciò in un unica nuance da scegliere secondo i propri gusti (preferibilmente restando su tonalità chiare e pastello). Il dettaglio particolare è la lunetta di french che compare al di sopra dei brillantini, in una forma sottile e curva, limitandosi praticamente ad un’elegantissima linea bianca. Da copiare anche per i grandi eventi.

Non tutte se la sentono di osare con il full glitter. Ecco allora che questa nail art diventa la prova di come si possa brillare anche con poco. A fare da tema di base del look, un colore pastello lattiginoso, in questo caso il celeste. I dettagli però, sono quelli che regalano la luce assoluta. Delle delicatissime stelline bianche appaiono su una base neutra, puntinate da un tocco appena accennato di glitter. Basta questo per donare alle unghie estive quella ventata di shine di cui hanno assolutamente bisogno.

Perfette perfino per una sposa, le unghie nude dell’estate sono queste. Il colore di base è la celebrazione del neutro, ma non manca il tocco prezioso che ne cambia completamente l’aspetto. In questo caso una brillante foglia oro, che ricorda i raggi del sole caldi che ci accompagneranno per tutta la stagione. Per chi non ama gli eccessi, ecco la nail art più sofisticata che ci sia. E anche in questo caso le mani diventeranno l’accessorio più bello.