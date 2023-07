Stanca di spendere soldi in prodotti per il viso? Scopri come avere una pelle perfetta a costo zero!

Vuoi una pelle da sogno senza spendere troppo? Ti basta un solo strumento per un risultato davvero unico. Scopri qual è!

Se sei una persona che tiene alla propria immagine e alla bellezza della pelle, di sicuro ti trovi a spendere svariati soldi tra creme, lozioni ringiovanenti, lifting anti rughe e prodotti vari che spesso promettono molto più di quanto, invece, riescono a far ottenere. La buona notizia è che puoi risparmiare molti soldi (e anche tanto tempo), ripiegando su un solo strumento in grado di fare la differenza. Stiamo parlando della spazzola a secco. Un rimedio adatto alla pelle di tutto il corpo ma che con le giuste accortezze si rivela perfetta anche per quella del viso.

Dopo aver visto come riconoscere e trattare le varie tipologie di pelle, facciamo quindi un passo indietro e scopriamo qual è il segreto per un viso luminoso, liscio e sano. Il tutto, ovviamente, in modo economico.

Come usare la spazzola a secco per un viso perfetto

Probabilmente avrai già sentito parlare della spazzola a secco e della sua utilità per il corpo ed in particolare per eliminare la cellulite migliorando la circolazione delle gambe. Ebbene, da oggi potrai ottenere molto anche per il tuo viso. A patto, ovviamente, di seguire alcune semplicissime regole. L’uso della spazzola a secco consente infatti di ottenere una pelle molto più luminosa, liscia, senza rughe e con una spetto sano e davvero piacevole da vedere. Ciò avviene perché le sue setole effettuano un massaggio in grado di stimolare la circolazione, di eliminare le cellule morte e di ridare vitalità al volto.

Se desideri risparmiare soldi senza rinunciare ad una routine di bellezza che funzioni dovrai quindi acquistare (ammesso che tu non ne abbia già una) una spazzola con setole dure ma non troppo e possibilmente naturali o in silicone. Fatto ciò dovrai effettuare un massaggio sul viso partendo dalla zona centrale per poi andare su quelle del mento, della fronte, del naso e degli zigomi. Una volta fatto ti basterà risciacquare il tutto con acqua fresca e applicare la tua crema idratante (va benissimo anche una di quelle fatte in casa con yogurt e olio) per notare subito come la tua pelle appare già nettamente migliorata.

Ovviamente, dovrai aver cura della tua spazzola usandola solo per il viso e lavandola dopo ogni utilizzo. In questo modo, otterrai tutto ciò che desideri per la tua pelle a costo zero (a parte quello della spazzola) e senza impiegare chissà quante ore a prenderti cura del tuo viso. Basta infatti passare la spazzola una o due volte a settimana per ottenere grandi risultati senza rovinare la pelle.