Damiano David, dopo l’addio a Giorgia Soleri è inseparabile da Victoria De Angelis

Dopo la fine della storia con Giorgia Soleri, Damiano David è inseparabile da Victoria De Angelis: la reazione dei fan dei Maneskin.

Da quando la storia con Giorgia Soleri è finita, Damiano David è quasi sempre in compagnia di Victoria De Angelis anche durante i momenti di pausa dal lavoro. Il frontman e la bassista dei Maneskin hanno sempre avuto un rapporto speciale al punto che, all’inizio dell’avventura della band romana, qualcuno pensava che tra loro ci fosse una storia. Belli, giovani, complici e con una grande voglia di conquistare il mondo, Damiano e Victoria hanno sempre mostrato, sia sul palco che nella vita di tutti i giorni, una grande alchimia.

Dopo l’ufficializzazione della storia con Giorgia Soleri, avvenuta alla vigilia della partecipazione dei Maneskin all’Eurovision 2021 concluso con la vittoria della band, le foto di Damiano e Victoria insieme sono diventare sempre più rade. Almeno fino ad oggi. Da quando, infatti, David è tornato single, ha ricominciato ad uscire con Victoria e tutto il gruppo di amici anche nei momenti di libertà dal lavoro.

Victoria e Damiano dei Maneskin: le nuove foto fanno impazzire i fan

Oltre alle foto in cui sono insieme sul palco con Ethan Torchio e Thomas Raggi durante i vari live dei Maneskin, Damiano e Victoria condividono sempre più foto insieme sui rispettivi profili Instagram. Durante le serate di libertà in giro per Roma e le città in cui si fermano tra un impegno e l’altro, si mostrano insieme ai vari amici tra i quali spicca anche la presenza di Martina Taglienti, la ragazza con cui è stato pizzicato in un locale mentre si scambiavano un bacio prima che fosse annunciata la rottura ufficiale da Giorgia Soleri.

Nel vedere di nuovo Damiano e Victoria insieme e complici anche nella vita privata ha scatenato l’entusiasmo dei fan dei Maneskin che hanno sempre amato il rapporto speciale che hanno avuto sin dai tempi di X Factor. Oltre ad avere una grande sintonia artistica, dunque, Damiano e Victoria hanno un feeling speciale anche nella vita privata.

Amici dai tempi della scuola, con il tempo, insieme a Ethan e Thomas, hanno formato una vera e propria famiglia al punto che Victoria considera i suoi tre amici come tre fratelli.