Victoria De Angelis e Damiano David beccati così: foto manda in tilt il web

Victoria De Angelis e Damiano David beccati così a New York per gli MTV Video Music Awards 2022 e la foto manda in tilt il web.

Victoria De Angelis e Damiano David pizzicati insieme per le strade di New York in occasione degli MTV Video Music Awards 2022 dove, con Ethan Torchio e Thomas Raggi hanno vinto il premio per il miglior video alternativo con I wanna be your slave. Arrivati nella Grande Mela in anticipo dopo essersi esibiti in Giappone, i Maneskin hanno trascorso qualche ora libera per le vie della città e la presenza della band romana a New York non è passata inosservata.

Sui social, infatti, sono così apparse alcune foto in cui Victoria e Damiano sono insieme che hanno mandato letteralmente in tilt il web. Foto che smentiscono anche alcuni rumors secondo cui Damiano potrebbe lasciare la band,

Victoria De Angelis e Damiano David affiatati a New York: passeggiata solitaria e incontro con i fan

Affiatati e sempre molto uniti come lo sono stati sin dall’inizio della straordinaria avventura musicale che ha portato i Maneskin sul tetto d’Europa conquistando successivamente tutto il mondo, Victoria e Damiano che hanno un rapporto d’amicizia fraterno e speciale, senza Thomas ed Ethan si sono concessi una passeggiata per le strade di New York. La presenza della bassista e del frontman della band del momento non è passata inosservata e sui social è spuntata la foto in cui i due amici si godono la città come due normali turisti come potete vedere qui in basso.

Damiano e Victoria, inoltre, hanno fatto anche un incontro nella Grande Mela. In vacanza a New York, infatti, una coppia di fan dei Maneskin si è ritrovata davanti Damiano e Victoria che, sorridenti e disponibili non hanno esitato a mettersi in posa per una foto ricordo.

La complicità che sprigionano Damiano e Victoria ha rasserenato i fan preoccupati da un futuro da solita del frontman il quale, tuttavia, nel corso di un’intervista rilasciata a Mtv insieme agli amici, ha spiegato che i Maneskin non si scioglieranno perchè prima di tutto sono una famiglia.

Amicizia e affetto vero tra Damiano, Victoria, Ethan e Thomas come potete vedere dal video qui in alto.