Elodie, scatti d’amore con Andrea Iannone a Capri: poi la confessione che scatena il gossip

Elodie pubblica dolci foto d’amore con Andrea Iannone scattate a Capri: poi si lascia andare ad una confessione che scatena il gossip.

Momento magico per Elodie sia dal punto di vista professionale che privato. La cantante che ha conquistato la fiducia di tutti anche come attrice, continua a scalare le classifiche italiane con il brano “Pazza musica” che la vede duettare con Marco Mengoni. Anche il privato, però, procede a gonfie vele. Dopo quasi un anno dall’incontro fatale che ha fatto scattare la scintilla, infatti, la storia d’amore tra la Di Patrizi e Andrea Iannone procede a gonfie vele.

La coppia sta vivendo con molta discrezione la relazione anche se, in occasioni particolari, ama condividere alcune foto sui social. Ed è ciò che è accaduto durante un soggiorno a Capri. Elodie, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto tra cui proprio quella in cui è tra le braccia del fidanzato.

Le foto d’amore di Elodie e Andrea Iannone e la confessione sulla nausea

Belli e innamorati, Elodie e Andrea Iannone si stanno godendo quella che, ufficialmente, è la loro prima estate da fidanzati. Lo scorso anno, infatti, i due si incontrarono casualmente durante le vacanze dando il via ad una frequentazione che si è poi trasformata in una vera e propria storia d’amore. La coppia è sempre più unita al punto che, come svelato dal settimanale Chi, la cantante avrebbe deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi a Lugano e vivere stabilmente con il fidanzato.

Nel frattempo, però, continua a rispettare i propri impegni professionali e, approfittando di un lavoro a Capri, si è anche concessa qualche momento di relax con Iannone. In barca, Elodie si lascia coccolare al fidanzato come mostra la foto qui in basso.

Prima di godersi un po’ di meritato relax, tuttavia, la cantante è stata protagonista di un momento particolare. Per un evento promosso per “Peroni Nastro Azzurro Stile Capri” a bordo della motonave Patrizia, Elodie doveva esibirsi con la nave in movimento, ma una leggera nausea dovuta al mal di mare gliel’ha impedito.

«Ho un po’ di nausea, sono onesta è difficile – si è giustificata Elodie in un video pubblicato su Tik Tok -. Questa è la mia prima volta e sono felice di farlo con voi. Devo ammettere che è difficile cantare con le onde». Inizialmente, la nausea della cantante ha anche scatenato il gossip e rumors su una presunta gravidanza. Voci che, naturalmente, non trovano conferma.