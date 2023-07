Divano perfetto e come nuovo dopo anni, la magia è dentro casa

Tenere sempre pulito e quasi come nuovo il divano e renderlo perfetto anche dopo tempo che lo abbiamo comprato non è una missione impossibile: ci serve una magia

Non è solo un elemento di arredo, ma un compagno fedele di tante giornate in casa per noi, così come per gli ospiti. Il divano è un elemento prezioso in ogni casa e quando lo abbiamo comprato da poco è anche uno spettacolo da vedere. Ma con il tempo il peso della polvere, dell’uso quotidiano, dei bambini che ci giocano sopra, di eventuali animali si fa sentire. Quindi ci serve una magia per farlo tornare come nuovo.

La verità è una sola: per quanto siamo attenti nella pulizia quotidiana, o almeno settimanale, dei cuscini e della struttura che compone il nostro divano non sarà mai abbastanza. Acari, batteri, briciole e altra sporcizia si insinuano a loro piacere e così tutta la bellezza è offuscata. In più ci sono anche rischi per la nostra salute e quindi dimenticarsi di tenere sempre pulito il divano è un peccato grave.

In realtà non serve sbattere tutti i giorni i cuscini con il battipanni oppure levare le fodere e passarle in lavatrice di continuo. Ci sono buoni comportamenti quotidiani che ci aiutano ad avere rispetto e tenerlo sempre fresco e questo comunque aiuta prima del trucco.

Alcuni esempi? Usare l’aspirapolvere almeno un paio di colte alla settimana passandolo su tutta la superficie ci permette di eliminare un buono strato di polvere e sporco. Così come utilizzare prodotti specifici per la pulizia dei rivestimenti e proteggere sempre il divano con una fodera o un lenzuolo che lo progetta quando non ci sono estranei.

Divano perfetto e come nuovo dopo anni, il trucco è nella nostra cucina e ti stupirà

Questi sono consigli che valgono sempre e in genere con ogni tipo di rivestimento. Però problemi estremi hanno anche bisogni di rimedi estremi e così nascono soluzioni decisamente sorprendenti, ma in fondo, che trucco sarebbe se non fosse al di fuori dell’ordinario?

Da oggi in poi per pulire il divano puoi fare in un altro modo, rispettando però alla lettera tutti i passaggi. Perché anche se ti potrà sembrare stravagante e particolare, per il divano ti serve una pastiglia di detersivo per lavastoviglie,

Esatto,hai capito bene e vedrai che funzionerà. Insieme a quello devi tenere a portata di mano una pentola, un coperchio piccolo e un panno pulito, tutto quello che ti serve per far tornare come nuova la superficie del divano.

Nella pentola metti a bollire un po’ d’acqua e quando comincia a scaldarsi sciogli la pastiglia del detersivo per lavastoviglie. Intanto che aspetti posiziona il panno sul piano di lavoro, poi piazzaci sopra il coperchio e avvolgilo completamente con il panno.

Quando la pastiglia si è sciolta, togli la parte saponosa e immergi il panno con il coperchio nella pentola. Tiralo su facendolo sgocciolare bene e poi passalo su tutta la superficie del divano. Non serve risciacquare con nulla, basta farlo asciugare. Così con poca spesa hai risolto un altro problema quotidiano.