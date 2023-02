Elodie e Iannone non si nascondono più e lo fanno davanti a tutti: il gesto in diretta manda in delirio i fan

Elodie a Sanremo ha sorpreso proprio tutti: ieri sera, però, è stata la sua dolce metà a lasciarla senza parole. Ecco cosa ha fatto per lei

Anche l’ultima serata della 73esima edizione del Festival della canzone italiana è giunta al termine, portando a casa numeri da record: è stato infatti uno dei più seguiti degli ultimi tempi e non solo per la qualità indiscussa delle 28 canzoni in gara, ma anche per lo show nel suo complesso, portato avanti da Amadeus, Morandi e le cinque co-conduttrici con estrema maestria. Ad attirare l’attenzione del pubblico, però, non è stato solo il vincitore Marco Mengoni…

Tra i cantanti in gara, ad incontrare grande favore da parte dei telespettatori è stata la meravigliosa Elodie. Nonostante per poco non sia riuscita a rientrare nel podio, la cantante può dire di essersi portata a casa numerose soddisfazioni. La più importante è sicuramente quella legata al suo brano (Due), che ha fatto così tanto successo da essere già una hit sulle piattaforme d’ascolto più note ed utilizzate.

In secondo luogo, la performer si è fatta sicuramente notare per il suo innegabile fascino, tanto da aver conquistato l’attenzione di tutti non solo in platea, ma anche dei telespettatori. Il cuore dell’artista però è già impegnato: dopo la fin della storia col rapper Marrakech, Elodie ha ritrovato la felicità accanto al pilota Andrea Iannone.

I due sono sempre stati molto riservati circa la loro storia, tant’è che raramente è capitato di pizzicarli insieme in atteggiamenti intimi. In occasione dell’ultima serata di Festival, però, lo sportivo ha fatto una bella sorpresa alla sua compagna presentandosi a Sanremo per darle supporto. Per tutta la gara, in virtù di quella privacy a cui tengono tanto l’uomo ha fatto poche storie a supporto della compagna, ma si è decisamente riscattato con una storia IG molto significativa (te la mostriamo in basso).

Elodie esce allo scoperto e non solo con Iannone: ha prestato fede alla sua promessa

Il pilota forse ha voluto anche ironicamente “ripristinare l’ordine” dopo un simpatico gesto di un fan in diretta: poco prima che Elodie si esibisse l’ultima sera, infatti, dalla platea si è sentita una voce maschile urlare: “Elodie mi vuoi sposare?”. La stessa cantante non è riuscita a trattenere una piccola smorfia nonostante l’ansia, ma ci ha tenuto subito a precisare il suo “status sentimentale” pubblicando poco dopo lo scatto col suo compagno. La performer, però, ha deciso di rivelare molto altro di sé e senza parlare o cantare…

Prima di iniziare il Festival, la cantante aveva chiarito che sul palco dell’Ariston avrebbe portato la sua voglia di essere libera e decisa: ed Elodie, infatti, ha dimostrato di sapere fino in fondo cosa vuole, soprattutto con un cambio d’immagine drastico e super d’impatto, ma di pari passo con la sua personalità.

Nell’immagine a destra, ad esempio, vi mostriamo il look sfoggiato dalla cantante in occasione dell’ultima serata, firmato Versace. Il gioco di pizzi, trasparenze vedo non vedo, spacchi e scollature sono di gran lunga credibili addosso a lei in quanto valorizzano appieno il suo allure allo stesso tempo grintosa e carismatica. Anche il make up, realizzato dall’iconico Mr Daniel in collaborazione con Sephora ha colto nel segno, composto da un profondo smookey eye e labbra glossy ma leggermente sfumate dal rosso al bordeaux…

Ma Elodie non ha sposato questo filone soltanto per l’ultima serata di Festival: per tutta la durata di quest’ultimo, ha deciso di scegliere della soluzioni super coerenti all’immagine che voleva dare di sé e, soprattutto, al messaggio che voleva lanciare. Il primo (a sinistra) è stato sfoggiato da lei per il primo giorno e vede un originale (ed azzardato) contrasto di piume e trasparenze molto glamour. A dominare è il nero (come in tutti i suoi look di Sanremo) e, in questo caso, è stata accompagnata da Maison Valentino.

Il secondo look (a sinistra) è firmato The Attico e, pur essendo più semplice rispetto al precedente, risulta ugualmente d’effetto: parliamo di un abito tubino nero ricco di trasparenze. Davvero nulla da dire anche in tal senso, anche se il meglio di sé (da tutti i punti di vista) l’ha dato nella serata duetti: la cover di American Woman in coppia con BigMama è stato un grande successo, ma anche la mise firmata Gucci è stata super azzeccata.

Ancora una volta, la combinazione trasparenze, reggiseno a vista, labbra scure e occhiali da sole hanno reso tutto ancor più credibile perché, si sa, Elodie non ne sbaglia una in fatto di fashion e questo Festival ne è stata solo l’ennesima conferma.