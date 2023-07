Se non lo fai subito, consumi la batteria del tuo smartphone in pochi minuti: corri ai ripari!

Alcuni smartphone consumano davvero troppa batteria. Se fai così invece troverai il giusto risparmio energetico!

Lo smartphone a volte porta niente altro che problemi pratici di gestione della batteria. Inizia a surriscaldarsi, a durare di meno e a darci non pochi problemi. Per evitare quindi problemi maggiori finiamo per cambiare subito la batteria o peggio ancora dal punto di vista economico, finiamo per cambiare completamente lo smartphone. Niente di più errato e soprattutto un grande ed inutile spreco di risorse economiche utili per altre cose. Questo accade perché non si comprende bene che in realtà con metodi davvero molto semplici si può tranquillamente fare la cosa migliore.

Ci sono ovviamente diversi tipi di smartphone, con marchi e caratteristiche assolutamente differenti. Esistono cellulari che non si collegano assolutamente al wifi, altri che invece hanno solamente, forse, il bluetooth e poi quelli della generazione degli smartphone. Una vera e propria rivoluzione culturale è nata proprio da questi piccoli mini computer che tanto mini non sono più e che sono perfettamente tascabili permettendoti di portare un computer sempre con te.

In questo grande periodo di sviluppo tecnologico sono nati quindi tantissimi cellulari. Ciò non significa che appena ci sia un piccolo problema debbano subito essere rimpiazzati da un altro. Quanto segue infatti ti sarà davvero molto utile proprio per questo.

Risparmia energia e non rompere lo smartphone. Prova questo metodo super facile!

Quando l’argomento è quello della tecnologia, e di preciso gli smartphone, l’attenzione deve essere maniacale. Altrimenti si rischia solamente un disastro. Qui poi puoi trovare dei consigli molto utili come questo in tal senso.

La prima cosa da fare per aiutarti in tal senso è tenere spento il wifi ed il bluetooth quando non ti servono. A questo punto ti sembrerà tutto normale siccome tu il wifi ed il bluetooth li spegni sempre. Ebbene molte volte lo si fa, per alcuni smartphone, nel modo scorretto. Questo infatti comporta poi problemi di energia e di batteria.

Il WiFi ed il bluetooth vanno spenti dall’interno delle impostazioni. Questo però solamente per gli smartphone che graficamente quando spegni il wifi ed il bluetooth nel menù a tendina lo mostrano in maniera grigia e non trasparente. Quando infatti l’icona appare opacizzata significa che in realtà nessuno dei due è realmente spento. Per spegnerlo quindi bisogna andare direttamente nelle impostazioni.

Ovviamente i consigli non finiscono qui. Si sa infatti che alcune applicazioni sono molto più pesanti a livello energetico e pesano molto sulla batteria. Per risparmiare in questo caso conviene tenere premuto sull’applicazione e andare poi nella voce informazioni di sistema. A questo punto basta semplicemente cliccare sul forzato arresto di sistema per chiudere definitivamente l’applicazione e non farla pesare sulla batteria.

Per evitare poi di dare pesi alla batteria o per evitare che si surriscaldi, in estate conviene anche appoggiare il cellulare su parti fredde quando magari si nota il cellulare troppo caldo. Smettere di utilizzarlo magari per 20 minuti e lasciarlo all’ombra su di una superficie fredda per raffreddarlo un po’ ed evitare che la batteria si perda a causa di un surriscaldamento. Il metodo è molto semplice e questi trucchi salvano davvero il cellulare!