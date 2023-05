Vetro del telefono rotto, non sostituirlo! Ti basta un po’ di dentifricio e risparmi centinaia di euro!

Se ti si è rotto lo schermo del cellulare sappi che puoi salvarlo con un metodo davvero molto facile e veloce. Prova subito questo trucco!

Il cellulare è immancabile. Tutti hanno almeno uno smartphone su cui si trovano tutti i nostri dati, le nostre password salvate e non solo. Ci sono davvero tante cose, anche quelle più personali, che si trovano sui nostri cellulari. Che sia anche solo il messaggio di un nostro caro che si vuole conservare come ricordo, una chat che proprio non possiamo perdere, delle foto care oppure anche solo per i dati della nostra banca, non possiamo fare a meno di pregare che il nostro cellulare non si rompa mai. Quando però succede diventa davvero un bel problema.

Sappiamo tutti infatti che i cellulari sono ormai diventati i nostri tesori più preziosi. Grazie ai nostri cellulari riusciamo a tenere tutto sotto controllo. È sì il mezzo di comunicazione più che valido in questa età di ipertecnologia, ma anche il nostro salvagente per ogni situazione. Quando poi si rompe lo schermo si va davvero in panico.

Rompendo lo schermo infatti si inizia subito a pensare a cambiare almeno quello se non tutto il cellulare. Se poi si pensa al costo ed al tempo che deve stare in manutenzione ovviamente si parla di un lasso di tempo che non possiamo davvero attendere. Proprio in questo caso ci viene in soccorso un metodo davvero molto efficace e che sicuramente non avevi mai pensato prima.

Con questo metodo il tuo cellulare è salvo. Lo schermo rotto? Non è più un problema!

Quando si tratta di tecnologie ci sono molteplici timori. Di consigli, tra cui anche questo che puoi trovare qui, ce ne sono tanti. Quando si rompe lo schermo devi invece fare così.

Il metodo è molto semplice. Il primo passo consiste nel togliere la cover al cellulare. Togliere la pellicola protettiva qualora ad essere rotto è lo schermo e non la pellicola e poi procedere con l’utilizzo di un salvaschermo molto efficace, il dentifricio.

Spegni il cellulare, puliscilo per bene. Applica sopra lo schermo del dentifricio bianco. Assicurati che non entri nei buchi del telefono. Se il dentifricio entrasse in quello per caricare o quello del microfono o delle casse sarebbe poi un bel danno. Una volta applicato il dentifricio dovrai a questo punto spalmarlo sullo schermo.

Spalma sullo schermo con uno spazzolino, fallo in modo delicato altrimenti rischierai di fare un danno maggiore e poco gradito. Aspetta qualche minuto prima e poi rimuovi il dentifricio con un tovagliolo di carta, magari quello che si usa in cucina che assorbe maggiormente. A questo punto dovresti vedere i risultati.

Devi spalmare il dentifricio in modo che entri nelle fessure rotte. Vedrai che i cristalli dello schermo si risaneranno e tornerà tutto come prima. Il telefono sembrerà come nuovo. In ogni caso ovviamente si consiglia poi il parere di un esperto tecnico per quanto riguarda il funzionamento del cellulare. Queste soluzioni sono efficaci, ma affidarsi ad un parere esperto è sempre un’arma vincente!