Chi può stare senza telefono per una giornata? Il cellulare è nocivo, averlo con sé è come avere una continuazione del proprio braccio, ma i danni sono irreparabili.

Chi ci lavora, chi lo usa per passatempo, e chi lo ha sostituito con IPad: il cellulare è il migliore amico quasi di tutti, ma è nocivo. Specialmente da quando le piattaforme digitali hanno messo in gioco la possibilità di vedere video di qualsiasi tipologia in ogni momento, e senza spendere soldi. Tutto è finanziato con i giga e la rete internet che ci tiene tutti interconnessi. Come delle catene virtuali siamo tutti catturati dallo scorrere del tempo passato al telefono. Passa in fretta, non ce ne accorgiamo, ma il danno provocato è grave.

Come direbbero sociologi di fama mondiale, “il medium è il messaggio”, per citarlo Marshall McLuhan, la realtà 3.0 nella quale viviamo è fatta di “mezzi di comunicazione” che sono più potenti di qualsiasi altro messaggio.

Sempre lo stesso studioso ha riportato quanto sia importante per il genere umano possedere degli “strumenti” per sopravvivere e vivere la sua socialità innata. Ciò accade perché l’uomo non possiede gli artigli del leone per cacciare, nel suo passato preistorico ha avuto bisogno di lance e frecce.

Al giorno d’oggi, per mantenere la sua socialità ha bisogno di uno strumento altamente tecnologico per vagare in “tutto il mondo”, e internet potenzia la magia del cellulare.

Fin qui, siamo tutti d’accordo di quanto l’umanità sia progredita in termini di comunicazione, peccato che questo essere sempre interconnessi reca un gravissimo danno alla salute. Non vi stiamo riportando i possibili danni da un punto di vista psicologico e visivo, ma di qualcosa di cui pochi sono a conoscenza.

Specialmente perché questo malessere è ancora peggiore quando si usa il cellulare in una certa stanza della casa. Se non vuoi correre ai ripari con dottori ed ospedali, ti spieghiamo in breve di cosa si tratta.

Il cellulare può essere nocivo, ecco come rimediare

Appunto, stiamo cercando di ribadire quanto possa essere dannoso l’eccessivo utilizzo del cellulare, ma la ragione è sconosciuta a molti. Poiché non salta nei propri pensieri la possibilità di stare così male a causa del digitare disinteressato che ci fa compagnia durante i momenti di solitudine. Passare del tempo online può essere produttivo per chi ci lavora, ma anche chi lo fa per lavoro dovrebbe prendere un pausa se non vuole queste conseguenze per la salute.

Il cellulare è diventato così importante nella vita di tutti i giorni, perché viene utilizzato anche nel mondo del lavoro. Dalle riunioni all’utilizzo di app che permettono di fare calcoli e determinare statistiche, fino all’interfaccia costante con i colleghi con cui coadiuvare le attività da diversi luoghi, anche lontani.

Il punto è che questa azione potrebbe provocare dei disturbi invalidanti che a sua volta non permetterebbero questo stile di vita frenetico e dedito all’utilizzo degli smartphone in ogni luogo.

La colpa non è dello stress, questa volta non è né il troppo lavoro, né le tante cose da fare a danneggiare la salute. Ma sono dei batteri potenti capaci di provocare mal di pancia, nausee e malesseri generali. I colpevoli sono quindi il batterio Escherichia Coli e non solo lui, ma con lui arrivano: salmonella, streptococco, cistiti, ed epatiti.

Come farà a causare tutto questo? C’è una semplice azione che genera tutto ciò: utilizzare il cellulare quando si è in bagno! Chi non lo fa? Per ingannare il tempo, distrarsi, e dedicare l’attenzione ad altro, non per forza per lavoro. Questo è un gesto davvero pericoloso per la salute, perché lo schermo del cellulare è più sporco di una tavoletta.

Ed è lì che si indirizzano tutti i batteri che fuoriescono dal nostro corpo. Persino quando ci laviamo i denti il lavandino prolifera di batteri! Di certo, ognuno sfrutta come pratica comune quella di igienizzare le mani sia prima che dopo le proprie attività quotidiane in bagno, ma questo non basta.

Non finisce qui, perché se ci si “distrae” si passa troppo tempo in questo luogo, e di conseguenza possono giungere altri mali, quali appunto le emorroidi! Se non sai come fare, ti diamo qualche suggerimento.

Consigliamo di piazzare un orologio in bagno per non perderci più di venti minuti, così ridurrai i tempi. Porta con te una rivista o il libro, persino leggere le descrizioni dei flaconcini dello shampoo è più efficace!

In questo modo, non ti annoierai, passerai il tempo adeguato, e i batteri non risaliranno il tuo cellulare, non usarlo in bagno.