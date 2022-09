Cara amica, hai una guerra attiva con le macchie ostinate e ti stai dannando? Se non vogliono andare via dal tuo vestito preferito, abbiamo un trucchetto perfetto.

Ognuno ha le sue “rogne”, se quelle del giorno non riguardano colleghi di lavoro o qualsiasi altra faida che procura il nostro immancabile “stress quotidiano”, allora non temere: perché ci sono mille e uno soluzioni adatte al caso. Il rimedio che ti stiamo per consigliare ha a che fare con le macchie ostinate, quelle più dure a morire. Non pensare che dovrai acquistare chissà quale prodotto, perché il trucco è rapido, economico ed ecosostenibile, e possiamo anche aggiungere: troppo divertente!

Quali sono le macchie ostinate che maggiormente rovinano i tuoi capi e il tuo buon umore? Serata in disco e un cocktail di un ballerino distratto ti è arrivato addosso? Se si tratta di un gentleman almeno avrebbe potuto offrirtene un altro, ma se la serata è andata peggio del previsto non preoccuparti: almeno il vestito si potrà recuperare, le persone poco gentili fanno parte di un’altra categoria!

La soluzione pratica, indolore e di facile attuazione che ti stiamo per suggerire può sconfiggere anche quelle macchie che credi siano impossibili da eliminare. Appunto, quelle d’inchiostro sono le più temute, ma neanche quelle che profumano di sugo e polpette scherzano.

E’ bene che tu sappia che non si tratta di un prodotto chimico. Quindi, seppur possa sembrarti strano e controproducente, la lozione miracolosa del giorno è anche fonte di benessere per te e il mondo che ti circonda. La ragione sta nel fatto che non inquina, non ti causerà irritazioni fastidiose alla pelle, e a lungo andare non danneggerà i tuoi vestiti.

Sai che i detersivi e gli smacchiatori artificiali con il passare del tempo ti faranno dire bye bye ai tuoi capi? Questa è una notizia che pochi confessano, ma è la pura verità. Quindi, non causare più danni del drink rovesciato addosso, risolvi con questo rimedio infallibile.

Le macchie ostinate andranno subito via, fidati!

Arrivati a questo punto ti starai chiedendo come potrai mai rendere infallibile la tua lotta contro lo sporco sui tessuti. Ti basterà compiere qualche piccolo gesto, inoltre è bene che tu ti informa anche per quanto riguarda la diversa tipologia di tessuti. Ogni capo, al di là del fatto che sia firmato o meno, necessita di una certa cura, quindi di conseguenza ha il suo trattamento. Questa tecnica va generalmente bene su tutti i capi, ma ognuno va gestito in un certo modo.

Sei curiosa di scoprire come “ammazzerai le macchie di sporco?” Innanzitutto, è bene fare la classificazione dei materiali che costituiscono il tuo vestiario. Al giorno d’oggi con la moda usa e getta si acquistano sempre meno dei capi firmati d’alta moda.

Così, ci si accontenta del lavoro di brand che propongono vestiti che imitano quelli di marca, e i capi sono più accessibili. Dietro questa scelta di marketing c’è però la presenza di materiali che sono sempre più misti, poiché presentano caratteristiche come poliestere e plastiche di varia tipologia.

In questo caso, è bene che tu sappia che il trucco che ti stiamo per presentare, funziona lo stesso, ma necessita di un altro passaggio che differenzia la pratica. Perché rispetto al cotone, la lana fino ai materiali più pregiati come la seta e la ciniglia, dove non dovrai sfregare energicamente le lozione sulle macchie, la situazione è diversa con il poliestere.

Appunto, se si tratta di questo materiale misto è necessario fare delle azioni ben mirate, ecco di quali si parla. Generalmente la pratica non è così diversa, ma appunto c’è un gesto in più.

Prima si sciacqua il capo e la zona della macchia con acqua fredda. Questo va fatto in tutti i casi di materiali sopra esposti. La seconda mossa implica l’applicare la miscela fatta di: un terzo di birra e due di acqua!

Ebbene sì, la pozione smacchiante è contraddistinta da questo ingrediente segreto! Il potere antimacchia della birra è formidabile. Infatti, basterà mettere in queste quantità la lozione sulla macchia.

Ed ecco che in questo passaggio arriva la variazione nel caso dei vestiti meno pregiati. Per trattare il materiale poliestere si sfrega con più energia, magari con una spazzola, mentre negli altri si lascia agire per circa una quindicina di minuti strofinando solo più dolcemente alla fine dell’azione della pozione antimacchia.

Dopo di ciò, si procede con il normale e comune lavaggio, e guarda un po’: nessuna macchia danneggia più i tuoi capi preferiti. Sei soddisfatta del risultato ottenuto? Da questi gesti si scopre che basta poco per risolvere questi intoppi quotidiani. Alla fine della storia, abbiamo scoperto che fare la lavatrice può essere divertente, un bicchiere di birra può rivoluzionare il modo in cui ti prendi cura dei tuoi vestiti!