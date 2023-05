Quali sono i vestiti estivi più di tendenza per il 2023? Scoprilo qui!

Sai già quali sono i vestiti estivi più di tendenza per il 2023? Se lo vuoi scoprire sei sulla guida di stile giusta! Ecco gli abiti del momento che dovrai avere nel guardaroba per vivere un estate al top!

La stagione più calda dell’anno è quasi alle porte e noi che siamo delle perfette fashion lovers non possiamo perdere nessuna occasione per essere al passo con le tendenze. Ad esempio, quali sono le linee guida del fashion per l’estate 2023 in fatto di vestiti? Scopriamo tutti i dettagli in questa guida di stile targata CheDonna!

L’estate è la stagione che più di tutti amiamo. Sicuramente per via delle belle giornate, che ci permettono di passare del tempo di qualità con i nostri amici o con la nostra famiglia in riva al mare, oppure durante una passeggiata in montagna.

Ma noi che siamo delle perfette fashion lovers amiamo l’estate per un unico motivo: possiamo sfoggiare gli outfit più trendy e colorati che ci siano.

A proposito, siete pronte per l’estate 2023? Conoscete già tutte le nuove tendenze che colmeranno gli outfit delle nostre giornate estive? Se questa è la domanda che vi state ponendo siete sulla guida di stile giusta!

Infatti oggi scopriremo insieme quali sono le tendenze in fatto di vestiti estivi e quali dovremo avere necessariamente nel nostro guardaroba per essere al top!

Siete pronte? Iniziamo!

Tendenze vestiti estivi 2023: ecco i modelli e le fantasie che dovrai avere nel tuo armadio!

Studiare le tendenze serve nel riuscire a realizzare outfit al passo con le mode. Ma solo se inseriamo un nostro tocco personale nei nostri outfit saremo delle vere IT girl!

Abito tubino: il tubino aderente resta tra gli abiti più di tendenza per l’estate 2023, come lo era stato per lo scorso anno. Cosa cambia? La lunghezza! Scegliamo un abito con lo scollo halter ma lungo fino alle caviglie. Da abbinare ad un sandalo con tacco ala schiava. Magari nei colori terra, come il marrone o il coccio, oppure nelle tinte neutre, come il beige e l’avorio. Questo abito sarà perfetto per l’aperitivo in centro città con le amiche!

Abito morbido: rimanendo sempre sugli abiti lunghi anche i tessuti larghi e morbidi faranno parte delle tendenze in fatto di vestiti estivi. Ad esempio per trascorrere una serata al mare scegliete un abito lungo morbido, colorato, dal tessuto lento e leggero. Abbinatelo ad un sandalo flat anch’esso colorato e vi sentirete delle principesse.

Vestito floreale: ultimo, ma non per importanza, è l’abito floreale. Da scegliere come tubino, lungo e morbido, oppure a stile impero con scollatura a cuore. Scegliete la fantasia floreale che più si adatta ai vostri colori e alla vostra armocromia. Indossatelo con un sandalo nude per slanciare ancora di più la figura e lasciate i vostri capelli sciolti mossi solo da beach waves super naturali. Sarete le regine dell’estate 2023!