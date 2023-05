Alfonso Signorini lancia la bomba: l’annucio che i fan aspettavano è finalmente arrivato

La conferma è arrivata pochi minuti dallo stesso conduttore: ecco le novità che caratterizzeranno la nuova edizione del Grande Fratello.

Nessuno riesce a crederci e finora si trattavano semplicemente di speculazioni. E invece la conferma è arrivata proprio da Alfonso Signorini che a settembre condurrà la nuova edizione del Grande Fratello. Per lui si tratta del quarto anno consecutivo al timone del celebre reality, che nel tempo ha fatto breccia nel cuore di milioni di telespettatori.

Le aspettative quindi sono molte per il nuovo cast, anche se la Rete spera di non ritrovarsi con le stesse problematiche che si sono presentate nella passata edizione. Infatti, per coloro che non ne fossero ancora a conoscenza, diversi vip sono stati ripresi per aver utilizzato un linguaggio troppo volgare e non appropriato ad un programma di prima serata. Questo ha portato perfino alla squalifica di Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria.

Addirittura è dovuto intervenire anche l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che è stato costretto a rivedere il regolamento di condotta per i futuri partecipanti di qualsiasi reality targato Canale 5, incluso quindi L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Ma scopriamo la notizia bomba appena confermata da Signorini.

La conferma ufficiale

Anche se la settima edizione Vip si è appena conclusa, i fan non vedono l’ora di scoprire chi saranno prossimi inquilini che occuperanno la casa più spiata d’Italia. Stavolta però si tornerà in un certo modo agli albori del reality, quando ancora non era presente l’edizione Vip.

Infatti pochi minuti fa Alfonso ha condiviso con i suoi followers una notizia che stava circolando ormai da diverse settimane anche se ancora non c’erano conferme ufficiali. Il conduttore è solito aggiornare tramite social i fan del programma sulle possibili novità in arrivo e su eventuali cambiamenti del gioco. Ebbene anche stavolta ha deciso di fare il grande annuncio su Instagram.

La prossima edizione non vedrà nessun colto noto dello spettacolo partecipare al Grande Fratello. Nel cast infatti faranno parte solo ed esclusivamente Nip, ovvero persone sconosciute. Anche se ancora non sono rese note le date dei casting, l’eccitamento è alle stelle. Nel post del conduttore si legge: “Hai sempre sognato di varcare la porta rossa? La tua vita è una storia tutta da raccontare? Grande Fratello sta cercando anche te!”

Saranno sicuramente migliaia le persone che proveranno ad entrare e chissà se tra di loro ci sarà il prossimo Luca Argentero o la prossima Eleonora Daniele? Una cosa è certa, lo scopriremo tra qualche settimana.