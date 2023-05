Profumo di casa con l’aspirapolvere, è possibile: senza nessuno sforzo

Passare l’aspirapolvere non è un’attività che piace a tutti, ma con questo trucco ci piacerà farlo anche più spesso perchè lascerà un particolare profumo



Cucinare è un’attività quotidiana, togliere la po,vere quasi e stirare almeno un paio di volte alla settimana ci tocca. Ma in mezzo alle faccende domestiche ce n’è una che porta via del tempo e che molti tendono ad accantonare. Perché passare l’aspirapolvere per alcuni è un lavoro rilassante e per altri un mezzo incubo.

In realtà come spesso succede la verità sta nel mezzo. Non è il massimo della vita, ma se preso nella maniera giusta possiamo farlo passare senza stress. Non tutti infatti nelle loro case hanno il robottino (ce ne sono di tante marche, li conoscete tutti) che passa sul pavimento, ma in molti casi è una scelta precisa.

Alla fine infatti ci sono molte persone che preferiscono continuare a farlo con le loro mani, prendendo l’aspirapolvere e passandolo in proprio. Perché in effetti solo così avremo la certezza di arrivare bene in tutti gli angoli e il lavoro non sarà fatto solo a metà.

Ma se ora ti dicessi che si possono fare due cose in una e ottenere un doppio risultato semplicemente passando l’elettrodomestico sui pavimenti? Conta certamente che il pavimento che sia pulito. Ancora di più che sia profumato. In realtà però per ottenere questo ci serve passare poi uno straccio per terra con un detersivo specifico. Oppure semplicemente fare una magia che in pochi conoscono.

Profumo di casa con l’aspirapolvere, è possibile: il trucco che funziona

Prendi l’aspirapolvere, apri il sacchetto e inserisci uno di quei classici fogli acchiappa colore. Oppure un fazzoletto di carta, va anche bene, o ancora un dischetto di cotone, quelli che usci per struccarti.

Ma cosa devono contenere? Semplice, qualche goccia di olio essenziale, quello che più ci piace. Non ho l’olio essenziale perché non lo uso abitualmente. Non fa nulla, va bene anche una spruzzata o due del nostro profumo, funziona tutto. Tutto quello che dobbiamo fare è passare normalmente l’aspirapolvere in tetta e il profumo di spanderà per tutta la casa.

In alternativa, possiamo infilare nel sacchetto una stecca di cannella che avrà lo stesso effetto benefico e salutare. E ancora, parlando di spezie, va bene anche la cannella in polvere: ne basta un cucchiaino.

Questo trucco funziona sempre, anche quando non c’è il sacchetto, sostituito dal serbatoio in acqua o da nulla. Anche in questo caso basta qualche goccia di olio essenziale diluita nell’acqua del serbatoio oppure nel tubo dell’elettrodomestico senza nulla, e funzionerà alla grande.