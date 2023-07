Aggiungi un po’ di borotalco all’acqua e pulirai casa in un attimo: trucco infallibile!

Con un po’ di borotalco e dell’acqua potrai pulire una meraviglia. Scopri come fare per una perfetta pulizia!

Le pulizie di casa soprattutto nel periodo estivo sono intense e davvero difficili da fare. Con il caldo che si fa sempre più pesante e l’umidità che aleggia è sempre più complicato riuscire a fare le faccende di casa nel migliore dei modi. Con il pulviscolo che aleggia nell’aria e la casa sempre aperta si possono poi facilmente creare depositi di polvere nonostante si cerchi in tutti i modi di fare arieggiare l’appartamento. A questo punto però c’è bisogno allora di soluzioni semplici, senza sforzo e che diano la massima resa. Sembra un obiettivo difficile ma non è così.

Quello che va fatto in realtà è davvero molto semplice e costa di pochissimi sforzi. Il metodo è davvero innovativo e permette la pulizia di superfici che altrimenti sarebbero davvero molto difficili da pulire soprattutto con il caldo importante di questi ultimi periodi.

Se infatti stai cercando delle soluzioni alternative che siano facili ed assolutamente semplici da utilizzare, questo è il posto giusto per te. Questa formula infatti permette una pulizia profonda ed approfondita in un modo del tutto innovativo. Questo metodo si apre poi anche al risparmio. Non ti costa infatti davvero nulla perché sono cose che in genere si tengono già in casa. Se anche non le si avessero, comprarle è davvero molto poco costoso. Prova subito!

Pulisci subito con il metodo dell’acqua e borotalco. Pronto in due minuti!

Per quanto riguarda la pulizia c’è sempre molto da dire e tanto da fare. Molteplici sono i consigli che si possono trovare in tal senso, qui ne trovi uno specifico per una superficie sempre molto ostica.

Il metodo dell’acqua e borotalco invece è davvero molto semplice. Quel che devi fare è prendere 1 litro di acqua e 3 cucchiai di borotalco. All’interno di un recipiente devi inserire queste due cose e mescolare per bene. Il composto deve essere ben omogeneo e per questo devi miscelare per bene. Devi fare in modo che si evitino le formazioni di grumi di borotalco. Per questo motivo devi miscelare con vigore e finché l’acqua del composto non diventa completamente patinata di bianco. Ci vuole davvero molto poco per farlo.

A questo punto basta prendere uno spruzzino e versare il composto all’interno. Spruzzando il tutto su superfici come quelle vetrose e con l’utilizzo di un panno umido vedrai andare via tutte le macchie. Il composto infatti dona lucentezza e trasparenza. Allo stesso tempo rende i vetri puliti davvero come uno specchio. Riuscirai a specchiarti quasi in modo chiarissimo nelle superfici che hai appena pulito.

Attenzione però allo spruzzino. È bene infatti shakerare il tutto prima di utilizzarlo se lo si tiene già da un po’ di tempo. Questo perché il borotalco potrebbe depositarsi sul fondo dello spruzzino e non essere quindi di aiuto.

Il metodo in fondo è davvero molto semplice e basta davvero pochissimo sforzo per una pulizia perfetta. Basta utilizzarlo una volta ogni tanto e sarà tutto perfetto come lo volevi tu!