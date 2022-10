L’ombretto è spesso sottovalutato, ma sai che può totalmente rivoluzionare la forma dell’occhio? Uno sguardo intenso da gatta o dolce da cerbiatta?

Scegli cosa ti fa sentire bene con te stessa, ed impara a sperimentare nuovi look! La bellezza di ognuno di noi può essere stravolta in positivo ogni tanto. Ci sono dei must have per tutti, ma si può imparare anche a vedersi in modi diversi. Un’ombreggiatura unita al tratto deciso dell’eyeliner, può rendere il tuo volto delizioso! Ancora è possibile fare giochi di luce con i glitter e rendere gli occhi più luminosi di una palla da disco! Insomma, per tutti questi trucchi, basta… un altro trucco! L’ombretto può fare la differenza.

L’aspetto più interessante del trucco del giorno, è che non costa nulla. La rivoluzione avverrà grazie a piccoli gesti, soprattutto viene spontaneo chiederti quanto curi il tuo stile? Realizzare un trucco in palette non è semplice, specialmente se non hai mai fatto una seduta di armocromia.

Come valorizzarsi al meglio se non attraverso un ombretto perfettamente in armonia con i propri colori?

Conosci al meglio le tue qualità, fatte di toni, sotto-toni, colori caldi, freddi, neutri e linee più marcate! Insomma, imparare a valorizzarsi è il primo passo per avere uno sguardo impeccabile che farà innamorare tutti.

Le consulenti di bellezza sono esperte, e possono davvero consigliarti piccoli cambiamenti, oppure incentivare alcune azioni che già compi. Scoprire se si è Winter o Summer, oppure Autumn o Spring, significa approfondire la conoscenza di sé stesse, e prendersi un po’ cura del proprio spirito.

Una donna che si ama, ha inevitabilmente una forza interiore incontrastabile. Essere in questo modo, ed avere anche più consapevolezza di sé, è una marcia verso la conquista di una crescita personale di valore.

Uniti questi elementi al trucco dell’ombretto, è tutto quello che devi sapere per avere uno sguardo ipnotico.

L’ombretto è più di un trucco, è un’arma di bellezza

Come già accennato, un ombretto può fare la differenza, ma solo se lo si desidera davvero. Altrimenti, si finisce per creare un’accozzaglia di colori, che alla fine non piacciono davvero. Ogni gesto fatto per la cura di sé deve essere consapevole, maturo e deciso: le sfumature di colore possono essere imperfette, ma l’amore per te deve sempre essere forte! Metti l’ombretto in questo modo, vedrai che successo.

Saper sfruttare i trucci dell’armocromia con gli ombretti è importante per oltre a valorizzare sé stesse, permette anche di conoscersi meglio, dedicare del tempo per sé, e viziarsi qualche volta. Una coccola farà stare meglio!

Il punto è che per avere uno sguardo intenso o comunque per come lo si desidera, è necessario soddisfare alcuni accorgimenti. Il primo fra tutti è la pulizia dei pennelli, se gli strumenti con i quali applichi i colori non sono puliti e in ordine, la definizione o la stessa sfumatura dell’ombretto, ne sarà pregiudicata.

Stessa situazione per la palette in sé, cioè la tua trousse. Lasciarla piena di polveri tutte mischiate tra loro, rovineranno sia la qualità che la quantità del prodotto che a lungo andare non sarà più come prima.

Così, soddisfatte queste condizioni dovresti applicare l’ombretto bagnando prima di intingerlo nel colore, con una punta d’acqua. Attenzione, devi inumidire, non rendere fradicio il pennello, altrimenti crei un acquerello!

Ma non finisce qui, perché il vero trucco sta nell’applicare una sorta di primer. Prima di applicare nel modo sopra indicato l’ombretto, devi preparare la tua pelle al meglio per la stesura.

Se non ce l’hai non temere, puoi ricrearlo in due modi. Mettendo del correttore picchiettandolo sulla palpebra, oppure stendendo una matita color crema. In questo modo l’ombretto non solo aderirà perfettamente e durerà più a lungo, ma il suo colore sarà più intenso che mai.

Compiere queste gesto farà si che il colore diventi più intenso, e di conseguenza il pennello risulterà più scrivente. Sai che puoi rendere gli ombretti degli eyeliner? Ti basta intingere il pennello in un po’ di acqua micellare…et voilà, il gioco di ombretti è fatto!