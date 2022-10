L’autunno è una stagione affascinante, ma se c’è qualcosa che provoca malessere e fastidio, è proprio il dolore al petto! Combatti la tosse con questo rimedio naturale.

La tosse è tra le principali cause che provocano malessere generale, ma il dolore al petto è davvero insopportabile. Quando arriva la stagione autunnale capita di ammalarsi, soprattutto per le repentine alterazioni delle temperature. Così, avrai provato di certo tanti farmaci, ma nessuno ha risolto il problema. Il suggerimento del giorno rivoluzionerà il tuo modo di curarti, ma soprattutto ti farà scoprire tecniche alternative… infallibili!

Tutto quello che ti serve è prenderti del tempo…per guarire! Vivere ogni giorno al 100% cercando di dare il massimo è giusto, ma arriva un momento in cui si deve dire basta. Il corpo deve riposarsi, perché tra lo stress quotidiano e il normale fabbisogno fisiologico, è fondamentale fermarsi.

Placa il tuo senso di insoddisfazione, e cerca di porre un freno laddove è possibile. E’ chiaro ci sono delle priorità che non vanno mai in secondo piano, ma alcune sì.

La tosse secca non piace a nessuno, perché è davvero fastidiosa. Provoca dolore al petto, mal di testa, stanchezza, oppressione al torace e persino febbre nei casi peggiori.

Il rimedio naturale contro la tosse secca è assolutamente privo di qualsiasi sostanza chimica o tossica. Quando assumi medicinali è chiaro che insieme alle proprietà benefiche nel tuo corpo entrano anche quelle che possono fare del male se ingerite spesso e per un periodo costante.

Così, la soluzione proposta non solo è priva di alcun danno, ma è anche economica. Che aspetti? Torna in forma, segui passo passo questi consigli.

Rimedio naturale contro la tosse secca, è semplice

Innanzitutto, consulta sempre un medico, specialmente se la tosse persiste, se questo malessere non va via, e soprattutto se il dolore diventa insostenibile. Dal 2020 ti consigliamo anche di fare un tampone per constatare se hai preso il coronavirus, ma se tutto è meno grave del previsto, e si è al di fuori di questi casi, il nostro rimedio naturale è infallibile.

Ci sono anche dei metodi per evitare l’incombere della tosse. Ad esempio, idratarsi spesso ed esporsi il meno possibile quando ci si sente stanchi ed affaticati. In quel caso, il sistema immunitario è più debole, e di conseguenza si è più favorevoli a malanni. Inoltre, favorire il ricircolo d’aria in casa è anche una mossa importante.

La tecnica è data dall’alternarsi costante di due pratiche, che se ripetute nel tempo e con i giusti accorgimenti, possono farti stare meglio in un battibaleno. Assumi vitamine e sali minerali, degli infusi o decotti caldi, addolciti con del miele, possono essere miracolosi.

Le migliori piante ed erbe indicate in casi del genere sono la malva, la camomilla, estratto di tiglio e liquirizia. Ammorbidiscono e sfiammano le mucose arrossate ed irritate. A tal proposito, è bene aggiunge la seconda pratica che può davvero fare la differenza.

Il rimedio naturale per eccellenza è quello della nonna: i fumenti, o suffumigi! Non importa come li chiami, il benessere è lo stesso. Come si fanno? Basta mettere il viso al di sopra di una pentola d’acqua fumante in cui si fanno bollire le erbe sopra presentate, o anche del bicarbonato o dell’eucalipto.

Quest’azione è davvero un toccasana, specialmente se non riesci a respirare!