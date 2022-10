Sneakers griffate low cost? Scopri come far diventare il tuo sogno realtà!

Vuoi possedere un paio di sneakers griffate da abbinare ai tuoi look di tendenza ma costano troppo? Nessuna paura, esiste la soluzione! Scopriamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna come ottenere delle sneakers griffate low-cost!

Le sneakers, o le anche meglio conosciute scarpe da ginnastica, sono in assoluto i modelli di scarpe più utilizzate e richieste nel fashion del momento. I brand sono tantissimi, le tipologie infinite, e i prezzi? A causa della costante richiesta i prezzi sono sempre più alti, tanto da far arrivare un paio di scarpe da ginnastica costare migliaia di euro. Se hai sempre sognato di abbinare ai tuoi look street-style un paio di sneakers griffate ma non hai mai avuto la possibilità sei sulla guida di stile giusta!

Nike, Adidas, New Balance, Converse, questi sono solo alcuni dei brand di abbigliamento sportivo che vedono i loro profitti crescere grazie alle tendenze, che trovano le scarpe da ginnastica in primo piano!

Infatti, scarpe nate per lo sport sono diventate da anni di tendenza, e grazie alla comodità indiscussa delle sneakers sono rimaste nel cuore, e nelle scarpiere, di tutti noi fashion lovers.

Recentemente però la richiesta così grande di sneakers ha prodotto una tendenza, quella chiamata resell. Nello specifico si tratta di acquistare un paio di sneakers ad un prezzo e rivenderle ad un prezzo molto più alto una volta terminate le scorte nei negozi oppure andate fuori produzione. Oltre a dare un valore enorme ad un paio di scarpe che realmente non costano così tanto, si da prestigio a quel modello o a quel brand, facendolo diventare l’oggetto del desiderio dagli amanti del fashion.

Quindi noi che siamo dei guru del fashion creiamo il nostro look street-style e vorremmo abbinare un paio di sneakers griffate sotto al nostro look, ma il prezzo esagerato ci blocca.

Esistono però dei modi per acquistare la sneakers griffata che abbiamo sempre desiderato a prezzi più bassi! Volete scoprire come fare? Vediamo insieme!

Le sneakers griffate più trendy del momento a prezzi scontati? Questo è ciò che devi sapere!

Partiamo dal presupposto che tutte le tendenze sono passeggere, e quindi dobbiamo anche cercare di capire se vale la pena spendere molti soldi dietro ad una moda che avrà vita breve. Cerchiamo sempre di essere noi stessi quando realizziamo i nostri look, solo così saremo sempre al top!

Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo insieme come acquistare sneakers griffate a prezzi low-cost:

studiare le tendenze: il primo modo è letteralmente mettersi a studiare. Valutare quali sono le tendenze e cercare i modelli di sneakers online e valutarne i prezzi. Così riuscirete a fare una prima scrematura dei modelli più accessibili e quelli meno.

il primo modo è letteralmente mettersi a studiare. Valutare quali sono le tendenze e cercare i modelli di sneakers online e valutarne i prezzi. Così riuscirete a fare una prima scrematura dei modelli più accessibili e quelli meno. colori moda e non: una cosa da tenere a mente quando acquistiamo delle sneakers è che i colori sono di tendenza. Nel senso che lo stesso modello di sneakers ma di due colori differenti può presentare anche due prezzi diversi. Quindi, cerchiamo questi dettagli e, se ci piace, acquistiamo la sneakers dal prezzo più basso. Non vale la pena spendere centinaia d’euro in più solo per il colore in particolare.

una cosa da tenere a mente quando acquistiamo delle sneakers è che i colori sono di tendenza. Nel senso che lo stesso modello di sneakers ma di due colori differenti può presentare anche due prezzi diversi. Quindi, cerchiamo questi dettagli e, se ci piace, acquistiamo la sneakers dal prezzo più basso. Non vale la pena spendere centinaia d’euro in più solo per il colore in particolare. occhio agli sconti: non abbiate fretta di acquistare! I brand fanno gli sconti anche dei modelli più trendy. Controllate i siti web e i negozi. Non appena il vostro modello di sneakers preferito sarà in saldo acquistatelo! Tenete sempre a mente che i prezzi delle sneakers sono aumentati a causa della grande richiesta! Quindi non sempre un prezzo alto equivale a alta qualità, ma solo tendenza!

non abbiate fretta di acquistare! I brand fanno gli sconti anche dei modelli più trendy. Controllate i siti web e i negozi. Non appena il vostro modello di sneakers preferito sarà in saldo acquistatelo! Tenete sempre a mente che i prezzi delle sneakers sono aumentati a causa della grande richiesta! Quindi non sempre un prezzo alto equivale a alta qualità, ma solo tendenza! negozi vintage e usati: esistono poi di modelli di sneakers dei brand di lusso, come Gucci, Balenciaga, e altri, di cui i prezzi sono veramente inaccessibili. Se il sogno di possedere un paio di sneakers griffate vi assale cercate nei negozi vintage! Troverete dei tesori nascosti inimmaginabili! A proposito, Gli accessori vintage sono di tendenza! Scopri quali indossare e come!

Adesso che conoscete tutte le dritte per acquistare a prezzi più bassi le sneakers griffate del momento cosa aspettate? Mette in atto tutti gli insegnamenti di stile e realizzate il vostro look! Sarete perfette!