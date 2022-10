By

La celebre mamma di Chiara Ferragni è stata maltrattata da un tassista durante un viaggio da incubo all’aeroporto di Linate. Ecco il suo racconto.

La mamma di Chiara Ferragni, la scrittrice Marina Di Guardo, è ormai nota al popolo del web. Sono infatti molte le occasioni in cui lei e la figlia si ritraggono insieme ed è facile vedere da chi chiara abbia preso la sua bellezza! La di guardo si è sempre distinta per essere una donna molto tranquilla e pacata, ma di recente ha davvero perso la pazienza con un tassista a suo dire molto maleducato che l’ha accompagnata all’aeroporto di Linate.

Marina Di Guardo si reca di frequente all’aeroporto e nella mattinata di ieri ha chiamato un taxi affinché la accompagnasse. Essendo in ritardo per il volo, la scrittrice ha chiesto al tassista di seguire una strada che lei è solita fare che le avrebbe permesso di risparmiare tempo. È a questo punto che l’uomo le ha risposto in malo modo lasciandola senza parole.

Mamma di Chiara Ferragni alle prese con un tassista maleducato

Alla richiesta della Di Guardo (la cui figlia si mostra sempre più spesso con indosso abiti molto audaci) di prendere la strada da lei indicata, il tassista ha invece preso una strada diversa. Il percorso, a detta della scrittrice, “Viene in parte disatteso e allungato con perdita di tempo e soldi”. La Di Guardo ha quindi chiesto spiegazioni all’uomo che con molta rabbia avrebbe accostato l’auto invitandola a scendere nel caso non fosse stata entusiasta del servizio.

“Il conducente accosta la vettura e mi invita, in maniera aggressiva, a scendere subito”, ha raccontato la Di Guardo furiosa. A ogni modo la mamma della Ferragni ha rifiutato di scendere dal veicolo, dai momento che era già in ritardo, ma ha minacciato l’uomo di chiamare la polizia se avesse continuato a trattarla in quel modo.

Non solo. All’arrivo all’aeroporto la di guardo si è resa conto che il tassista l’aveva lasciata di fronte all’area partenze. Le è quindi toccato fare molti metri a piedi per arrivare all’entrata esatta. Oltre a tutto questo, la strada lunga presa dal tassista l’ha costretta a pagare molto caro il trasporto. Insomma, un’esperienza davvero da dimenticare!