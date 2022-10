Esiste un trucco che ti fa risparmiare soldi ad ogni pieno di carburante

Il carovita affligge anche te? Oggi ti sveliamo il trucco per risparmiare denaro ad ogni pieno di carburante. Dovresti provarlo è infallibile.

Con i tempi che corrono non riusciamo più ad arrivare alla fine del mese, si ha perennemente l’impressione di essere circondati da maggiorazione di prezzi, tutto aumenta: l’energia, il gas ed anche il carburante per l’auto.

Se anche tu sei arrivata a prendere l’auto il meno possibile per risparmiare sul carburante, ti sveliamo un trucco che ti permette di risparmiare soldi ogni volta che ti fermi al distributore. Questo trucco è noto come il trucco del vetro, se non ne hai ancora sentito parlare devi assolutamente leggere questo articolo.

Il trucco del vetro ti fa risparmiare soldi ogni volta che fai carburante

Ogni automobilista sogna di fermarsi a fare benzina e scoprire che il costo del carburante è stato ridotto, purtroppo ogni volta che ci fermiamo ad un distributore la situazione è opposta. Possiamo però ovviare a questo aumento vertiginoso del prezzo del carburante mettendo in atto un’astuzia molto nota che riguarda uno degli accessori della tua auto.

Questo trucco è a portata di mano. Il vetro del quale si parla è quello del finestrino della tua automobile. Potresti avere dei dubbi sull’affidabilità di questo stratagemma ma siamo sicuri che una volta che lo metterai in pratica non smetterai più di farlo.

Per limitare il consumo del carburante puoi limitare gli spostamenti, ridurre la velocità di guida e fare rifornimento presso stazioni di servizio più economiche, certo è che quando si vive nella necessità di percorrere centinaia di chilometri ogni giorno questo consiglio sembra essere poco producente per salvare le nostre tasche. Tuttavia abbiamo un’astuzia che vogliamo condividere con te e riguarda l’uso del finestrino della tua auto perché è lui che potrebbe fare davvero la differenza e permetterti di risparmiare molti soldi ad ogni pieno di carburante.

Forse non sapevi che i finestrini dell’auto influiscono sul consumo del carburante. Se hai l’abitudine di tenere i finestrini aperti consumi significativamente più carburante. Immagina di percorrere l’autostrada ad una velocità di 130 km/h con i finestrini aperti, ebbene in questo caso consumi in media il 5% di carburante in più e questa percentuale aumenta se si utilizza anche l’aria condizionata.

Il finestrino impatta sulla aerodinamica del veicolo, ovvio che se si tiene il finestrino aperto nei centri abitati ad una velocità massima di 50 km orari, l’impatto sul consumo è molto basso.

L’uso ottimale dei finestrini dell’auto, in considerazione delle strade percorse e della velocità di percorrenza può quindi farci ottenere risparmi non trascurabili.

Altri trucchi che ti fanno risparmiare soldi

Un altro trucco da tenere in considerazione riguarda i pneumatici. Gli esperti consigliano di utilizzare pneumatici verdi, sono pneumatici ecologici di ultima generazione creati appositamente per ridurre l’impatto sull’ambiente quindi oltre a ridurre il consumo di carburante questi pneumatici riducono anche le emissioni di CO2.

Ti vogliamo svelare un’ulteriore trucco, sono in molti quelli che lo stanno già facendo tanto da renderlo una pratica molto abituale, soprattutto nelle grandi città, stiamo parlando del carpooling, ovvero della condivisione di una stessa auto tra più persone che percorrono lo stesso tragitto. La quota del carburante in questo caso verrà ripartita tra i diversi passeggiare dell’auto.

Infine ti consigliamo di valutare anche un eventuale cambio veicolo. Le auto datate sono più inquinanti e consumano di più.

Con questi suggerimenti ti auguriamo di risparmiare sensibilmente sulla spesa del carburante e di sentirti un pò meno avvilito ogni volta che ti fermerai alla stazione di servizio.