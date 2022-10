Paura per Damiano David: la reazione dei fan dei Maneskin è toccante

Paura per Damiano David: il frontman dei Maneskin svela di aver vissuto un momento davvero difficile, la reazione dei fan commuove tutti.

Damiano David confessa di aver vissuto attimi di paura mentre girava il videoclip di “The Loneliest”, l’ultimo singolo dei Maneskin che, dopo pochi giorni dalla pubblicazione, è già balzato in testa alle classifiche internazionali. Il brano, struggente e toccante, è accompagnato da un videoclip ugualmente toccante ed emozionante che è stato girato a Monza e che è stato presentato ufficialmente a Londra.

Per la presentazione del videoclip di “The Loneliest”, i Maneskin hanno rilasciato un’intervista a Rolling Stone, trasmessa in esclusiva su Youtube subito prima che il video ufficiale di The Loneliest uscisse, in cui Damiano ha raccontato un retroscena angosciante.

Damiano Davide e la paura vissuta durante le riprese del videoclip di The Loneliest

Nel video di “The Loneliest” l’atmosfera è davvero struggente e angosciante. Le immagini mostrano Damiano, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi ad un funerale, quello di Damiano che ha scritto il testo durante i mesi trascorsi a Los Angeles in cui ha sentito la mancanza della sua quotidianità a Roma.

“Mi mancava casa, mi mancavano le cose fondamentale. E ho pensato: ‘che cosa succederebbe se dovessi perdere per sempre queste cose? E poi, ribaltando la prospettiva: che cosa direi alle persone a cui voglio bene se, un giorno, dovessi sparire io?”, ha spiegato il frontman dei Maneskin.

“È un testo importante per noi: esprime un messaggio d’amore universale. La canzone è un modo per superare la solitudine. Qualcosa che tutti hanno provato in un modo o nell’altro”, hanno aggiunto i Maneskin che, domenica 16 ottobre saranno ospiti di Fabio Fazio all’interno della nuova puntata di Che tempo che fa.

Poi il retroscena angosciante. Nel videoclip, Damiano appare nell’acqua, come se fosse morto affogato. A tal proposito, Damiano ha svelato di essere stato legato a dei pesi per poter scendere ancora di più nell’acqua non nascondendo la paura che qualcosa potesse andare male.

“Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio”, ha raccontato conquistando i fan che sono già letteralmente innamorati sia del brano che del videoclip.