Chiara Ferragni osa sempre più e le mostra senza censure. Pioggia di critiche sui social

Chiara Ferragni osa sempre di più nei suoi scatti social, questa volta mostra un “underboob” che scatena una pioggia di critiche: sta esagerando?

Se dovessimo identificare una vera reginetta dello stile in Italia, potremmo dare un nome ad occhi chiusi: Chiara Ferragni. Una donna che ha saputo fare di sé stessa un fenomeno mediatico internazionale, portando semplicemente in campo la sua passione per la moda e la sua vita quotidiana. Di certo a renderla uno dei personaggi più amati del web è anche la spontaneità con cui si racconta a cuore aperto, tra famiglia e ironia.

Con al fianco un altrettanto fenomeno dei social, Fedez, l’imprenditrice digitale ha creato un seguito in continua crescita che non accenna minimamente a cessare. Anche per questo, probabilmente, il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus ha deciso di mettere a segno il “colpaccio”, portando la Ferragni sul palco dell’Ariston nella prossima edizione. Insomma, nel bene e nel male, l’importante è che se ne parli. E di lei di sicuro si parla sempre.

Con una classe fuori dal comune ed una bellezza autentica, Chiara esprime sé stessa senza nessuna costrizione, divertendosi anche molto spesso a provocare. Come già successo in passato, anche durante l’ultima Settimana della Moda milanese, l’influencer ha sfoggiato outfit da urlo firmati dalle più grandi maison, giocando anche con una sfrontata sensualità. Questa volta, però, l’ultimo scatto non è andato a genio al popolo del web: che stia esagerando?

L’ “underboob” fa discutere, gli haters si scatenano sul web

Non è la prima volta che l’amatissima Chiara Ferragni pubblica sul suo profilo Instagram qualche scatto tal tono un po’ più piccante. Dal lato B in bella vista ai topless senza troppa malizia, si può dire che l’influencer si mostri con molta nonchalance e con un’assenza di volgarità. Molto spesso la moglie di Fedez ha dimostrato di non badare alle malelingue e di mostrare il suo corpo senza pudori eccessivi, ma il suo ultimo scatto non è stato gradito dalla maggioranza.

Nelle ultime ore l’imprenditrice digitale ha condiviso un album di foto in cui ha raccolto una serie di momenti tratti dalla sua Milano Fashion Week. Tra questi, però, è comparso un selfie, all’apparenza molto semplice, in cui si ritraeva nel backstage. Se non fosse che indosso aveva un maglioncino dal taglio “crop” cortissimo, che copriva appena metà del seno. Per di più, l’effetto “underboob” era evidenziato prepotentemente dalla prospettiva dello scatto, che effettuato dal basso, metteva ben in primo piano la parte inferiore delle bellezze di Chiara.

La scelta sembra non essere stata azzeccatissima questa volta, considerando che la foto ha scatenato una pioggia di critiche nei commenti. “Ma basta con ste t**te che p**le!“, “Proprio brutta foto!“, “Chiara, ma questi due seni…davvero?“, “La seconda foto è inguardabile“, “Cosa ti succede?” sono sono alcune delle espressioni di malcontento che si leggono. Qualcuno, invece, opta per un paragone crudo quanto chiaro per rendere l’idea: “Premesso che tu sei bellissima ma…la seconda foto mi ricorda quando i testicoli escono per sbaglio da sotto il costume maschile….no non se po’ guarda“. Insomma, Chiara ha floppato?