Gli accessori vintage sono di tendenza! Scopri quali indossare e come!

Gli accessori vintage sono ufficialmente la tendenza da indossare in autunno e anche in inverno! Scopriamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna quali sono gli accessori da avere e come indossarli!

Non c’è look che possa dirsi completo se manca di accessori, e mai questa frase è stata più vera come in questo anno, in cui il fashion vuole particolarità e unicità! Come rendere quindi un look unico? Utilizzando gli accessori giusti! Ad esempio una tendenza che riguarda non soltanto gli accessori ma tutta la moda autunno/inverno è il vintage!

Le tendenze del fashion per l’autunno inverno 2022/23 sono moltissime, ma tutte hanno in comune una particolarità: la ricerca del dettaglio, dell’unicità, cercare di raccontare tutte le sfumature di tutti noi futuri acquirenti!

Per fare ciò infatti andare sui social media e copiare il look indossato dalla nostra influencer preferita non è più abbastanza! Dobbiamo riuscire a raccontare noi stesse attraverso l’outfit che indossiamo.

Come riuscire in questo intento? Il primo passo ad esempio è indossare un outfit semplice e renderlo unico con gli accessori giusti.

Ed è proprio di ciò che parleremo oggi in questa guida di stile, di accessori! Vedremo infatti quali saranno le tendenze del momento e come indossarli nei nostri outfit di tutti i giorni.

Siete curiose? Iniziamo!

Gli accessori vintage sono i più richiesti del momento, perfetti per rendere unico qualsiasi look! Ecco come sceglierli e indossarli!

Come abbiamo capito gli accessori di tendenza del momento sono quelli vintage, ossia provenienti dal passato. Per accessori possiamo intendere collane, orecchini e anelli, ma anche borse, foulard, cerchietti e occhiali da sole! Tutto ciò che può rendere il nostro look inimitabile!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono gli accessori da avere per essere di tendenza questa stagione:

foulard in seta a fantasia : da mettere in testa come bandana, al collo annodato o come accessorio da borsa, il foulard in seta colorato è ciò che ci serve. Come averlo? Negozi vintage o armadio della nonna!

: da mettere in testa come bandana, al collo annodato o come accessorio da borsa, il foulard in seta colorato è ciò che ci serve. Come averlo? Negozi vintage o armadio della nonna! oro, oro, e altro oro: via l’oro bianco e l’argento, diamo il benvenuto, di nuovo, all’oro giallo! Che sia vero o finto il color giallo è quello che dovremo prediligere. Orecchini tondi, magari con perle pendenti, collane a forma di catena e anelli grandi, modello chevalier. Oppure, perle! Chanel non ha mai abbandonato questa tendenza, e con ragione! Riempite il collo di collane di varie misure, e chiudete il tutto con un filo di perle! Anche qui, non c’è necessità di acquistare nuovi accessori e spendere un’enormità, soprattutto in gioielli. Chiedete alle donne della vostra famiglia, troverete dei tesori nascosti inimmaginabili!

via l’oro bianco e l’argento, diamo il benvenuto, di nuovo, all’oro giallo! Che sia vero o finto il color giallo è quello che dovremo prediligere. Orecchini tondi, magari con perle pendenti, collane a forma di catena e anelli grandi, modello chevalier. Oppure, perle! Chanel non ha mai abbandonato questa tendenza, e con ragione! Riempite il collo di collane di varie misure, e chiudete il tutto con un filo di perle! Anche qui, non c’è necessità di acquistare nuovi accessori e spendere un’enormità, soprattutto in gioielli. Chiedete alle donne della vostra famiglia, troverete dei tesori nascosti inimmaginabili! borse griffate anni ’80/’90: la tendenza del griffato sta di nuovo prendendo piede. Dopo un piccolo periodo in cui vedere il nome del brand sui capi indossati faceva un po’ OUT, adesso ritornano di moda gli accessori griffati, soprattutto le borse. Nello specifico tornano di moda i modelli del passato. Infatti brand di lusso come Gucci, Louis Vuitton e Chanel propongono per la stagione attuale modelli che hanno fatto la storia, provenienti direttamente dagli anni ’80/’90. Quindi, fate un giro nel mercato vintage più vicino a voi. Potreste trovare dei veri pezzi d’antiquariato! A proposito, Leggings d’ecopelle in autunno: indossali senza mai commettere questi errori di stile!

In più ricordate sempre: le tendenze servono solo a mostrare chi siamo veramente attraverso il look che indossiamo! Quindi ricordate di essere voi stesse, solo così potremo diventare delle guru del fashion!