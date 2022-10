Luca Salatino, chi è: età, altezza, fidanzata, lavoro, Uomini e Donne e GF Vip

Dopo essere stato uno dei corteggiatori di Uomini e Donne, Luca Salatino è sbarcato al GF Vip. Ma chi è davvero? Conosciamolo meglio.

Luca Salatino deve la sua notorietà al dating show di Maria De Filippi, infatti è stato uno dei corteggiatori della tronista Roberta Giusti nell’edizione 2021-2022. Oggi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Nato a Roma nel febbraio del 1992 sotto il segno dell’acquario, Luca ha da poco compiuto 30 anni. Di professione fa il pugile e lo chef. E’ alto 180 cm e pesa 75 kg.

Luca Salatino nasce a Roma e fin da giovane si appassiona alla boxe iniziando così una carriera in quell’ambito. Già dal 2013 inizia ad allenarsi con il LAIMA Team, una squadra che si trova nella zona del quadraro a Roma. La passione per il pugilato lo porta sempre più in alto, infatti adesso si trova nella categoria dilettantistica più alta (Elite).

Il giovane ha anche un’altra passione, la cucina. Anche se non ha mai compiuto studi in questo senso, Salatino è stato sempre animato dalla passione e dalla capacità, infatti è entrato a far parte della classifica degli chef che realizzano la migliore carbonara di tutta Roma. E’ molto legato alla sua famiglia, in particolare alla madre. Come lui stesso ha rivelato più volte, la sua mamma ha sofferto di depressione per via di un tumore e lui le è sempre rimasto accanto.

Luca Salatino, la sua esperienza nel mondo dello spettacolo e storia d’amore

Appassionato di boxe e di cucina, Luca tenta la strada del successo. Infatti, diventa tronista da gennaio 2022 di Uomini e Donne, dopo non essere stato scelto da Roberta nell’edizione precedente.

Il giovane romano mostra più volte di avere un carattere forte e preponderante, sia nell’esperienza a Uomini e Donne che al Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la sua esperienza nel salotto di Maria De Filippi, Luca inizia la sua esperienza con un appuntamento al buio, conoscendo una ragazza di nome Eleonora. Successivamente inizierà a fare delle esterne con altre corteggiatrici, Lilly, Soraya e Miriam.

Dopo essersi concentrato su queste ultime, arriverà per lui una nuova ragazza, Aurora Colombo, che catturerà totalmente la sua attenzione. Aurora e Luca creano un legame profondo tuttavia al momento della scelta opterà per Soraia Allam Ceruti, sua attuale fidanzata.

I due stanno insieme dalla fine del trono, e nonostante Luca sia adesso impegnato dentro la casa più spiata d’Italia, l’amore va a gonfie vele. Soraya e Luca si dedicano spesso post d’amore con un alto livello di romanticismo.

La fidanzata di Luca Salatino è Soraia Allam Cerruti: la coppia continua a stare insieme dalla fine del tronno a maggio 2022. A Settembre prima dell’ingresso di Luca Salatino nella casa del Grande Fratello Luca ha dedicato un post romantico a Soraia, dicendole chiaramente che loro due erano destinati ad amarsi. Nonostante siano pochi mesi che Luca e Soraia sono fidanzati, il loro amore sembra più solido che mai.

Come già anticipato, Luca Salatino è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Condivide la casa insieme a Pamela Prati, George Ciupilan, Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Antonio Spinalbese, Sofia Giaele De Donà, Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi e molti altri.

Dentro la casa è stato al centro di un gossip con Elenoire Ferruzzi. La donna ha affermato di essere molto interessata a lui parlando con Alberto De Pisis che ha rivelato lo stesso. Insomma, Luca è uno dei più contesi all’interno della casa. Ma questa rivelazione lo ha portato a litigare con la Ferruzzi.