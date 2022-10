Evita questi errori comuni e le tue crepes saranno le più buone di sempre!

Se le crepes non ti riescono mai come vorresti, probabilmente è causa di alcuni errori che dovresti proprio evitare. Ecco i più comuni.

Tra i dolci più buoni e amati di sempre, non si possono non citare le crepes. Semplici, leggere e realizzabili in modi sempre differenti sono infatti tra le preparazioni dolci più amate da grandi e piccini. E se da un lato è vero che per realizzarle occorrono una manciata di ingredienti e poco tempo, dall’altro c’è il risvolto di un risultato che non è sempre come lo si desidera.

Se anche a te è capitato di seguire la ricetta alla lettera e di trovarti con delle crepes meno belle e buone di quanto sperato, niente paura! Oggi infatti di sveleremo quali sono gli errori che probabilmente hai compiuto più di una volta ma senza rendertene conto. Una volta appresi e messi da parte, potrai contare sulle crepes che hai sempre sognato e che tutti ti invidieranno! Crepes che potrai realizzare alla nutella, con del gelato fatto in casa e con tutto ciò che ti andrà di gustare.

Ecco gli errori da non fare mai quando prepari le crepes!

Se le crepes ti piacciono così tanto da volerle preparare sempre a casa per aver modo di mangiarle tutte le volte che vuoi, da oggi non avrai più scuse! Stiamo infatti per mostrarti quelli che sono gli errori che non andrebbero mai fatti.

Errori che una volta evitati ti porteranno a seguire ogni step della preparazione nel miglior modo possibile. E tutto per delle crepes così buone che andarle a mangiare fuori non ti interesserà più. Ecco, quindi, gli errori a cui dovrai prestare estrema attenzione.

Mettere troppe uova

Se ti è capitato almeno una volta di pensare che nella ricetta ci fossero poche uova e di inserirne almeno una in più, non farlo mai più. Questo è infatti uno degli errori più comuni che si fanno con le crepes. Sono in tanti, infatti, a pensare che questi dolci siano principalmente a base di uova. La verità è che si tratta di un composto delicato e ben bilanciato tra uova e farina. Cambiare questo bilanciamento porta ad una consistenza (e anche ad un sapore) ben diversi da quelli desiderati.

Usare lo zucchero è uno degli errori che si fanno con le crepes

Le crepes sono note per essere una base ibrida che si può usare sia in versione dolce che salata. Ciò significa che non andrà mai aggiunto lo zucchero. A renderle dolci sarà infatti ciò che vi si metterà dentro. Cambiare questo altro tipo di bilanciamento comprometterebbe il risultato finale portando ad un dolce stucchevole e che alla lunga sarebbe poco piacevole da consumare. A rendere le crepes infinitamente buone è infatti proprio l’assenza di zucchero che aiuta ad esaltare la crema o il gelato con cui si sceglie, di volta in volta, di accompagnarle.

Ungere troppo spesso la padella

Per delle crepes che non si attacchino serve senza alcun dubbio una padella antiaderente che andrà unta prima di iniziare ma che non si dovrà sporcare continuamente di olio. Il risultato, altrimenti, sarà ben più pesante di quanto immagini portando a far perdere sapore alle tue crepes. Il trucco per cuocerle al meglio è quello di dosare tempi e temperatura della padella. E quest’ultima (che dovrà essere di qualità) si potrà ungere all’occorrenza ma non troppo spesso.

Evitare questi errori all’apparenza banali, ti eviterà di arrivare a risultati che non ti piacciono e ti porterà ad ottenere, invece, delle crepes infinitamente buone e che tutti vorranno gustare più e più volte.

Proprio ciò che ti serviva per poterle avere sempre a portata di mano e per poterle mangiare tutte le volte che vuoi. Ricorda, infatti, che se ben fatte, le crepes si possono anche congelare in modo da poter essere usate davvero in ogni circostanza. Comprese quelle dell’ultimo minuto.