Roberta Giusti fa la sua scelta a Uomini e Donne ma arriva il colpo di scena

Roberta Giusti ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, ma direttamente dal pubblico della rete arriva il colpo di scena che probabilmente non ti aspettavi.

Roberta Giusti è stata una delle protagoniste scelte da Maria De Filippi per la prima stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Il suo percorso negli studi Elios di Roma si è concluso qualche settimana fa, ma soltanto ieri è stata mandata in onda la prima parte della sua scelta. Tant’è che il pubblico che non ha letto le anticipazioni non è ancora a conoscenza della risposta che la bella tronista ha ricevuto dal corteggiatore con cui spera di poter costruire una relazione al di fuori del programma.

Oggi però si scoprirà ogni cosa, ma nell’attesa però, curiosi come al solito, volevamo sapere se quanto visto era stato apprezzato o meno dal pubblico della rete. Così abbiamo lanciato sui nostri profili social un sondaggio a riguardo è stato mandato in onda, chiedendo se la scelta di Roberta Giusti a Uomini e Donne ha fatto breccia o meno nei cuori dei telespettatori. I risultati, come al solito, non sono di certo mancati ed ecco che cosa pensa il pubblico della rete.

Uomini e Donne: la scelta di Roberta Giusti divide il pubblico

Prima di rivelarvi che cosa pensa il pubblico della rete in merito a quanto è stato mandato in onda nelle scorse ore durante la nuova puntata di Uomini e Donne, è doveroso e opportuno fare alcune precisazioni a riguardo. La prima è che questo sondaggio è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere i nostri lettori e non vuole in alcun modo influenzare il giudizio che hanno nei confronti dei personaggi trattati.

Inoltre, il responso si è basato su una media positiva e negativa di voti ricevuti ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto questo vediamo subito se i nostri lettori hanno apprezzato o meno la scelta di Roberta Giusti, che continuerà durante la messa in onda di oggi.

Il risultato di questo sondaggio è stato un vero testa a testa. In quanto ha vinto il sì per una manciata di voti. Segno che il pubblico del piccolo schermo, di fronte a quello che ha avuto modo di vedere nelle scorse ore su canale 5, non è rimasto propriamente soddisfatto dalla scelta.

Molto probabilmente, come la maggior parte dei protagonisti presenti negli studi Elios di Roma, si aspettavano che la scelta di Roberta ricadesse su Luca e non su Samuele, ma la Giusti ha stupito tutti e non si è fatta influenzare dal giudizio o dalle preferenze del pubblico ed è andata dritta per la sua strada.

Roberta Giusti ha scelto Samuele a Uomini e Donne e anche se il pubblico non sembra essere pienamente soddisfatto di come sono andate le cose, i due sono pronti a viversi la loro storia d’amore al di fuori del programma.