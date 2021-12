Uomini e Donne, la sfida continua: testa a testa tra Trono Classico e Over

By

Uomini e Donne continua la sua sfida tra Trono Classico e Trono Over, ma chi tra i due è il preferito del pubblico del piccolo schermo?

Uomini e Donne in questi giorni è in pausa. Il programma di Maria De Filippi si gode le meritate vacanze, ma non temete perché a breve ritornerà sul piccolo schermo degli italiani, pronto a tenere compagnia ai suoi fedeli sostenitori, ma nel frattempo c’è una domanda che da tempo affligge i telespettatori ma al tempo stesso anche gli addetti ai lavori. Quale?

Il pubblico del piccolo schermo preferisce guardare le avventure legate ai protagonisti del Trono Classico, che cambiano più volte durante il corso della singola stagione televisiva, oppure ammirare le dame e i cavalieri del Trono Over?

Per levare ogni possibile dubbio, abbiamo deciso di lanciare un sondaggio sui nostri profili social, chiedendo agli utenti della rete quale format preferiscono del programma di Maria De Filippi e i risultati non si sono di certo fatti andare. Anche se c’è stato un testa a testa fino all’ultimo secondo.

Il Trono Classico sfida il Trono Over: testa a testa a Uomini e Donne

Prima di rivelare il risultato del nostro sondaggio, è bene fare alcune precisazioni. La prima è che questo sondaggio è stato ideato soltanto per intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il giudizio, né sul format del programma condotto da Maria De Filippi né sui suoi protagonisti.

Inoltri, il risultato è stato stabilito attraverso una media di voti ricevuta ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto questo vediamo subito gli utenti della rete che ci seguono sui nostri profili social quale format hanno preferito tra i due i disponibili.

Come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, tra il Trono Classico e Trono Over c’è stato un testa a testa ma alla fine ad avere la meglio è stato il format dedicato ai giovanissimi, che ha collezionato il maggior numero di preferenze. Nonostante però gli ascolti siano soliti premiare le avventure dedicate alle dame e cavalieri del parterre, che nel giro di pochi anni sono diventate delle vere e proprie star.

Il Trono Classico a Uomini e Donne, che quest’anno è stato ricco di colpi di scena attraverso i suoi protagonisti, è il preferito degli utenti dei social. Forse un po’ stufi di vedere sempre gli stessi protagonisti, ormai da anni, dall’altra parte dello studio ma non è detto che nelle prossime settimane le dinamiche che li vede coinvolte non possano stupirci.

Maria De Filippi ha segnato l’ennesimo successo con il suo dating show.