Uomini e Donne, Roberta Giusti scelta: il dietro le quinte conferma tutto

A Uomini e Donne manca sempre meno alla scelta di Roberta Giusti e il dietro le quinte del web sembra confermare ogni cosa.

Uomini e Donne quest’anno ha dato la possibilità a ben quattro tronisti di poter trovare quello che si spera possa essere l’amore della propria vita. Purtroppo però alcune scelte non sono andate come sperato e per questo motivo il pubblico del piccolo schermo incrocia le dita per il percorso di Roberta Giusti.

La tronista ha già registrato la sua scelta, ma per la sua messa in onda ci vorrà ancora qualche tempo e gli utenti della rete sanno già chi è il fortunato, ma noi ci siamo chiesti se il preferito dalla Giusti corrisponda alla preferenza del pubblico che ha seguito con attenzione tutto il suo percorso da casa. Così abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri profili social chiedendo loro di esprimere una preferenza nei confronti di Luca Salatino o Samuele Carniani.

I risultati non si sono di fatto di certo attendere e gli utenti del web hanno espresso la loro preferenza indicando proprio lui come il preferito di questo percorso.

Roberta Giusti a Uomini e Donne: il pubblico del web conferma la sua scelta

Prima di proseguire con il sondaggio, è bene fare alcune dovute precisazioni. La prima è che questo sondaggio è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare l’opinione che loro hanno nei confronti dei seguenti personaggi.

Il risultato, inoltre, è stato stabilito mediante una media di voti ricevuti ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto questo, vediamo insieme se gli utenti del web che hanno scelto di esprimere la loro preferenza si sono schierati a favore di Luca o Samuele.

Il pubblico della rete che ha scelto di prendere a questo sondaggio tutto social non sembrerebbe aver alcun dubbio su chi sia il suo corteggiatore preferito di Roberta Giusti a Uomini e Donne. In quanto, come è possibile vedere dalle percentuali collezionate da entrambi i ragazzi, c’è una vittoria schiacciante da parte di Samuele che sembrerebbe aver conquistato non solo le grazie della bella tronista ma anche quelle del pubblico della rete.

Poco importa per Luca Salatino che nonostante abbia dovuto fare i conti con un sonoro rifiuto, è stato premiato da Maria De Filippi che scelto di dargli una seconda chance all’interno del programma rendendolo uno dei nuovi tronisti della prossima stagione del Trono Classico di Uomini e Donne, nella speranza che questa volta riesca anche lui a trovare l’amore.