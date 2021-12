Uomini e Donne, il pubblico non perdona: Andrea Nicole massacrata

Uomini e Donne ha mandato in onda la scelta di Andrea Nicole. Scelta che ha avuto un esito del tutto inaspettato per il suo percorso.

Uomini e Donne negli scorsi giorni ha affrontato una delle puntate più difficili di questa stagione. La tronista Andrea Nicole ha raccontato in puntata di aver visto Ciprian, la sua scelta, senza avvisare la redazione. Il corteggiatore, dopo aver individuato casa sua, si è precitato da lei violando le regola della trasmissione ed hanno trascorso la notte insieme.

Il mattino dopo i due hanno avvisato la produzione, ma quest’ultima non ha affatto reagito bene. In quanto avrebbero dovuto essere avvisati quando lui è arrivato da lei e non soltanto dopo. La confessione ha attirato su di loro l’ira di Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno non solo massacrato Ciprina, ma soprattutto Andrea.

In particolar modo Sperti si è detto deluso da lei, in quanto aveva grandi speranze in lei e non ci è andato affatto leggero, accusando Andrea Nicole di non essere una brava persona e di aver preso in giro tutti. Lei ha preferito non replicare, probabilmente vedendo anche la rabbia provata dall’opinionista che ha accusato anche Roberta Giusti di essere a conoscenza di ogni cosa, ma come sono cambiate le cose da quel momento?

Gianni e Tina massacrano Andrea Nicole a Uomini e Donne: la tronista delude

Da quel momento sono passati un po’ di giorni e sul web non si è fatto altro che parlare di altro. Tutti si sono schierati a favore o contro Andrea Nicole di Uomini e Donne. Così abbiamo voluto chiedere agli utenti della rete di dirci la loro opinione in merito a quanto accaduto. Se secondo loro Gianni e Tina hanno esagerato nei confronti della tronista oppure se la loro reazione è stata del tutto comprensibile.

Così abbiamo deciso di lanciare un sondaggio sul web, chiedendo agli utenti di schierarsi da una parte o dall’altra e i risultati non sono di certo tardati ad arrivare, ma prima bisogna fare alcune importanti precisazioni a riguardo.

La prima è che questo sondaggio non ha alcuna intenzione di influenzare l’opinione del web sui personaggi in questione, ma è stato stilato per puro intrattenimento con la curiosità di sapere che cosa ne pensa il pubblico del piccolo schermo di quanto andato in onda e in fondo a questo articolo trovate le percentuali del sondaggio svolto.

E’ stato un testa a testa fino alla fine, segno che i telespettatori sono abbastanza divisi su questo argomento. In quanto nessuno si aspettava un epilogo del genere per il percorso svolto da Andrea Nicole al Trono Classico, ma la maggior parte dei voti, anche se per poco, ha dato ragione agli opinionisti Gianni e Tina e alle loro esternazioni contro di la bella tronista che ora si sta vivendo la storia con Ciprian al di fuori del programma.

Andrea Nicole dopo Uomini e Donne riuscirà a godersi la serenità in amore di cui tanto era alla ricerca? Noi non possiamo che farle un grosso in bocca al lupo.