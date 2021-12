Soffri di capelli secchi? Ecco da cosa dipende e come rimediare

Avere dei capelli secchi è un problema comune a molte donne. Scopri quali sono le cause principali e come agire per rimediare in modo semplice e naturale.

I capelli secchi sono spesso il frutto di uno stile di vita sbagliato e del quale non ci si rende conto. Stile di vita che può riguardare l’alimentazione poco idonea, l’uso di prodotti non adatti al benessere dei capelli e, ovviamente, problemi di salute come una variazione degli ormoni o una carenza di vitamine.

Tutte cause che insieme concorrono ai capelli secchi e per le quali, fortunatamente, ci sono dei rimedi. Ciò che conta è procedere con metodo, risalendo prima all’origine del problema e mettendo subito dopo in pratica le soluzioni più idonee alla propria situazione. Scopriamo quindi quali sono le principali cause dei capelli secchi ed i possibili rimedi.

Capelli secchi: cause e rimedi utili

Se i capelli secchi sono un problema che ti assilla ormai da un po’ e al quale non riesci a trovare soluzione, forse stai agendo nel modo sbagliare.

Cercare di risolvere il problema senza risalire alle cause può infatti portare ad agire nel modo sbagliato, portando a non ottenere alcun risultato.

Per prima cosa è quindi molto importante capire il perché della loro secchezza. Partiamo quindi dal presupposto che tra le cause più frequenti alla base dei capelli secchi ci sono:

Alimentazione povera di vitamine e minerali

Uso di prodotti aggressivi

Lavaggi troppo frequenti

Uso di phoh troppo caldo

Frequentazione di ambienti come piscine o saune

Tinte frequenti

Disturbi alimentari

Ipotiroidismo

Malattie croniche

Disturbi ormonali

Come ovvio che sia, la prima cosa da fare è quindi quella di escludere malattie o disturbi ormonali per i quali l’unica vera soluzione è iniziare al più presto una cura in grado di risolvere il problema di base e, successivamente, i vari effetti collaterali tra i quali possono presentarsi anche i capelli secchi.

Se si gode di ottima salute si può pensare di arricchire la propria alimentazione, cercando di aumentare il consumo di frutta e verdura e di idratarsi per bene. In particolar modo ci si dovrebbe concentrare sull’introduzione delle vitamine del gruppo B, ottenibili anche attraverso il consumo di legumi, uova, crusca di grano, lievito di birra e funghi.

Oltre all’alimentazione, tra gli altri rimedi si può ovviamente cercare di proteggere i capelli con appositi prodotti. Quando si ha in mente di andare in piscina o di stressarli con styling lunghi e complessi, ad esempio, si può far uso di film specifici. Più in generale, invece, si possono iniziare a preferire prodotti naturali e senza parabeni. In questo modo non si appesantiranno più di tanto i capelli e si manterrà anche il benessere della cute.

Evitare il getto di aria troppo calda, le tinture continue e altri prodotti ricchi di siliconi farà il resto. In poco tempo i capelli torneranno ad apparire più lucidi e idratati. Risultato per il quale si dovrà ovviamente attendere un po’. Portando pazienza, però, si potrà andare incontro a risultati davvero importanti.