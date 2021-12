Problemi improvvisi alla vista? Ecco cosa potrebbe essere

I problemi improvvisi alla vista sono tra le conseguenze più comuni dell’avanzamento dell’età. Scopri perché si presentano e come rimediare.

Quando si hanno problemi improvvisi alla vista, cercare di coglierne il motivo è molto importante. Si tratta infatti di una situazione da non prendere mai sottogamba e a cui è importante dare sempre la giusta importanza.

Tra i motivi più probabili, sopratutto se si sono superati i 40 anni e si è donne c’è la presbiopia. Un problema che porta a non vedere più bene da vicino e a confondersi quando ci si trova a leggere testi molto piccoli.

Si tratta di una situazione che si presenta inizialmente in modo casuale e che per questo può essere confusa con un semplice appannamento degli occhi. Con il ripresentarsi, però, il problema tende a diventare sempre più ricorrente, mostrandosi in tutta la sua entità e rendendo importante un intervento. Scopriamo quindi come riconoscerlo fin dalle prime avvisaglie e cosa fare per rimediare.

Problemi improvvisi alla vista: come riconoscere e contrastare la presbiopia

La presbiopia rientra tra i problemi visivi che si presentano dopo i 40 anni e con maggior influenza tra le donne. Inizialmente si presenta con una difficoltà nel leggere il display del telefono o il proprio libro o con un appannamento della vista mentre ci si trucca.

Un problema che sembra risolvibile allontanando semplicemente ciò che si ha davanti ma che andrebbe invece affrontato fin dalle prime avvisaglie. In questo modo sarà infatti possibile prendersi cura dei propri occhi e offrirgli quanto gli serve per poter lavorare al meglio. Cosa che, eviterà inutili mal di testa o sensazioni di spossatezza dovuto allo sforzo visivo che spesso si mette in atto senza rendersene conto.

Ma cos’è esattamente la presbiopia? In poche parole si tratta di un difetto visivo che impedisce di mettere a fuoco ciò che si guarda nel modo corretto. Ciò avviene per una progressiva perdita di elasticità da parte del cristallino che di solito svolge questa funzione.

In molti casi, l’arrivo della presbiopia è seguito da una maggior sensibilità alla luce e nelle donne può avere una stretta correlazione con la perimenopausa.

La variazione di ormoni porta infatti ad una perdita di elasticità dei tessuti tra i quali rientra ovviamente anche il cristallino. Motivo per cui, quando si entra in questa fase della vita, che varia per età da donna a donna, si può andare incontro anche a problemi legati alla vista.

Quando la causa dei problemi alla vista è la perimenopausa si va generalmente incontro ad altri problemi come la secchezza degli occhi, i bruciori, la sensibilità alla luce, difficoltà nel mettere a fuoco ed eventuali arrossamenti. A tutto ciò si uniscono spesso emicrania e stanchezza.

Quando si hanno uno o più sintomi insieme è quindi molto importante contattare un oculista e valutare insieme e previa visita degli occhi, se è necessario portare o meno gli occhiali. Al contempo, andrebbe sentito anche il ginecologo in modo da prendere in considerazioni eventuali problemi legati agli ormoni.

Andando ai rimedi possibili, oltre agli occhiali ci sono ovviamente le lenti a contatto o l’intervento con il laser. Chi ama i rimedi naturali, invece, potrà avvalersi del polline, da sempre utile per ridurre alcuni dei sintomi sopra citati.

Come sempre, però, per poter scegliere il rimedio perfetto è indispensabile rivolgersi prima al proprio medico, effettuare un’anamnesi approfondita e scegliere quella che si sente più affine con il proprio stile di vita. In questo modo si tornerà a leggere e a vedere con naturalezza, evitando fastidiosi disturbi agli occhi e quelle emicranie che spesso possono diventare insopportabili.