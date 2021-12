Capelli deboli addio con la maschera autunnale rinforzante alle castagne

Stanca dei tuoi capelli deboli? Prova subito la maschera autunnale rinforzante alle castagne. Ti sveliamo la ricetta originale, facile e veloce. Regalerai coccole extra alla tua chioma!

Tutte pazze per l’hair look! Il modo in cui tagliamo o acconciamo i capelli rivela molto sulla nostra personalità. Per esempio, i tagli cortissimi, sono perfetti per quelle donne con un’anima rock, che non fanno paura di osare di più con la propria immagine.

Chi vuole spuntare un po’ i capelli ma senza penalizzare troppo la lunghezza, scegli magari un bel long bob. Questo autunno va di moda in tutte le sue versioni: dritto o scalato, con o senza frangia. Ambra Angiolini ha scelto questo meraviglioso taglio abbinato ad una frangia aperta. Il suo stile è delizioso, sembra una teenager!

Non c’è hair look davvero perfetto senza capelli in buona salute. Durante i cambi di stagione sono in genere più deboli e sfibrati. Questo capita soprattutto a fine estate. Inoltre, il cosiddetto periodo delle castagne (che coincide con l’autunno), è quello in cui i capelli tendono a cadere in maggiore quantità.

Tra i trattamenti migliori ci sono le fiale anticaduta, da applicare 2-3 volte a settimana come terapia d’urto, per poi diminuire man mano la frequenza. Ma ottimi risultati si ottengono anche con i rimedi fai da te. In questo articolo ti diciamo come rinforzare in modo naturale la tua chioma, senza spendere una fortuna!

Capelli deboli? Prova la maschera autunnale fai da te alle castagne

Perdi più capelli in autunno? Non preoccuparti, è normale, ma devi comunque intervenire con trattamenti specifici. Ti suggeriamo di scegliere uno shampoo rinforzante, magari a base di quercetina.

Dopo il lavaggio, come dicevamo poc’anzi, puoi applicare una fiala o poche gocce di un siero energizzante anticaduta. Scegli sempre dei prodotti adatti al tipo di capelli che hai; se sono grassi, evita quelli con formulazioni troppo ricche.

In ogni hair beauty routine non dovrebbe mai mancare la maschera. Parliamo di un prodotto must have! In commercio se ne trovano tante, ognuna con un’azione specifica: ristrutturante, idratante, rinvigorente, seboriequilibrante e così via. Insomma, c’è una maschera per ogni esigenza!

Se sei un’amante del fai da te, ti sveliamo la ricetta originale per preparare una golosa maschera autunnale alle castagne per capelli deboli. Ti guidiamo passo passo!

INGREDIENTI:

20 castagne lessate;

olio di germe di grano (più o meno una tazzina);

1 cucchiaio di henné neutro.

PREPARAZIONE: Metti tutti gli ingredienti in un mixer e frulla bene fino a quando non avrai ottenuto un composto a consistenza omogenea, senza grumi. Dopodiché, passa ad applicare la maschera sui capelli ancora umidi. Stendi uno strato generoso di prodotto, dalle radici alle punte.

Per potenziare tutti i benefici di questo meraviglioso impacco, avvolgi i capelli con della pellicola trasparente. Lascia in posa per 15-20 minuti. Infine fai lo shampoo, tampona la chioma con un asciugamano morbido e passa all’asciugatura.

L’ingrediente jolly di questa maschera 100% bio sono le castagne. Ricche di zinco e vitamine E e B, aiutano ad eliminare dal corpo tutte le tossine che danneggiano i capelli. Quindi, ti consigliamo non solo di utilizzarle per preparare questo trattamento di bellezza fai da te, ma anche di mangiarle nelle quantità consigliate.

C’è poi l’olio di germe di grano, ricco di antiossidanti che frenano il danno ossidativo causato dai radicali liberi e riducono, inoltre, gli squilibri del pH che provocano secchezza. Infine abbiamo l’henné neutro, vero toccasana per la salute dei capelli, soprattutto per quelli deboli e particolarmente sfibrati.

L’henné neutro ha una texture che, aderendo ai capelli, li riveste di un film protettivo tale da restituirgli più corposità e lucentezza. Ti diamo un’altra dritta; se tingi periodicamente i capelli, il giorno prima di fare la tintura applica sulla chioma un impacco a base di henné neutro. Con questo trucchetto, faciliterai la presa del colore.

Proteggi bene i tuoi capelli soprattutto in autunno; pioggia, freddo e umidità fanno molti danni! Ora però hai un’arma in più; l’eccezionale maschera fai da te alle castagne!

La ricetta è facile, gli ingredienti costano pochissimo e la tua chioma risulterà più lucente e corposa. Fidati di noi!