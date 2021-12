Il dramma di Charlene di Monaco: parole strazianti

Charlene di Monaco è ormai sparita da un po’ da ogni evento pubblico. L’ultima data alla quale è mancata rappresenta però un piccolo dramma familiare.

Come molti sapranno, Charlene di Monaco è ormai assente dalle attività pubbliche dalla scorsa primavera. Nel corso dei mesi sono state infatti date diverse giustificazioni alle sue tante assenze. Assenze che continuano a ripetersi e che pochi giorni fa hanno fatto davvero rumore.

L’ultima nell’ordine, infatti, è stata quella riguardante il compleanno dei suoi due figli. Un evento al quale ogni mamma dovrebbe poter presenziare e che, invece, ancora una volta ha fatto risaltare la sua assenza. Cosa che agli occhi di tutti si è trasformata in una sorta di dramma famigliare.

Charlene di Monaco e il dramma della sua assenza al compleanno dei figli

Il 10 Dicembre è stato il compleanno di Jacques e Gabriella i due figli di Charlene di Monaco che hanno compiuto sette anni. Un compleanno che da come è apparso sui social sembra essere stato in sordina e che a tutti è rimasto impresso per la foto dei due bambini ancora in pigiama e davanti alla torta ma senza la loro mamma.

Certo, ai due piccoli non sono mancati gli auguri da parte di Charlene che con un messaggio, sempre sui social, ha lasciato per loro parole molto sentite in cui si è detta più volte una mamma benedetta dalla loro presenza.

Eppure, la sua assenza non ha potuto non spingere sempre più persone a preoccuparsi per il suo stato di salute. E questo mentre alcune chiacchiere portano ancora una volta avanti la possibilità che la donna si nasconda da ogni apparizione pubblica per via di alcuni ritocchi chirurgici che l’avrebbero sfigurata in volto. Ovviamente si tratta solo di ipotesi alle quali però sempre più persone sembrano credere. Complice anche il fatto che le sue ultimissime apparizioni siano avvenute sempre e solo con la mascherina.

La verità sulla sua prolungata assenza, quindi, sembra ancora lontana dall’essere svelata. In ogni caso, quel che è certo è che i piccoli, nel giorno del loro compleanno ne avranno sentito la mancanza.

Una mancanza che dalle stesse parole di Charlene di Monaco sembra si sia fatta sentire anche dall’altra parte e che risulti essere più dolorosa che mai.