Menù di Natale 2021 | I segreti di un ottimo tiramisù al panettone

Tiramisù al panettone, basta già solo il nome per sognare. Un dolce al cucchiaio buonissimo e molto facile per un Natale di pura goduria alimentare

Se pensiamo di dolci a Natale pensiamo subito al panettone o al pandoro e non ci possiamo sbagliare. Ma se vogliamo portare a tavola un dolce al cucchiaio alla fine del pranzo della vigilia o di quello del 25 dicembre, allora l’idea vincente è il tiramisù al panettone.

Non solo una ricetta di recupero per riciclare il panettone avanzato, ma un vero dolce nuovo. Potete prepararlo come abbiamo fatto noi in monoporzioni al bicchiere. Oppure preparare un dolce unico in una teglia, quelle sono scelte personali.

In pratica il panettone sostituisce i classici savoiardi e il resto segue quasi fedelmente la ricetta originale che tutto il mondo ci invidia.

E ovviamente potete preparare questa delizia anche con il pandoro.

Tiramisù al panettone, varianti e ricetta passo dopo passo

Se volete servire questo dolce ai bambini potete sostituire il rum con il liquore passato o del Vin Santo che sono più leggeri. Oppure un po’ di latte con il cacao.

Ingredienti:

500 g panettone

6 uova

600 g mascarpone

1 bicchiere di rum

140 g zucchero semolato

100 g panna

4 tazzine di caffè

200 g cioccolato fondente

cacao in polvere

zucchero a velo

Preparazione:

Aprite le uova separando i tuorli dagli albumi. Poi versate i tuorli in una ciotola, aggiungete metà dello zucchero e montate con una frusta elettrica fino a ottenere un composto spumoso e chiaro.

In un’altra ciotola lavorate il mascarpone con una frusta fino a ridurlo in crema. A quel punto continuando con la frusta, lavorando incorporate i tuorli sbattuti con lo zucchero.

A parte, montate a neve gli albumi, aggiungete lo zucchero avanzato e continuate a lavorare. Quindi unite albumi e zucchero al composto a base di mascarpone e lavorate fino ad ottenere una base omogenea, tenendo poi da parte.

Prendete le fette di panettone, tagliatele a dadini dopo aver tolto la parte esterna della crosta. Versate i dadini in una ciotola e versate sopra il caffè e il rum o l’altro liquore che avete sciolto.

Quindi prendete i bicchieri per il servizio e sul fondo adagiate un po’ di panettone che farà da base. Poi coprite con uno strato di crema al mascarpone, appiattitelo e spolverizzate con zucchero a velo.

Ripetete i vari strati strati finendo con la crema e una spolverata di cacao. Prima di terminare, tagliate delle scagliette di cioccolato amaro come decorazione finale. Infine conservate il tiramisù al panettone in frigorifero fino al momento del servizio.