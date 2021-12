Delia Duran al Grande Fratello Vip: il trionfo dopo la batosta con Alex Belli

Delia Duran al Grande Fratello Vip ha ricevuto una clamorosa batosta, ma dopo la tempesta c’è sempre l’arcobaleno: l’attrice ha conquistato il pubblico del piccolo schermo con i suoi look.

Delia Duran, pur non essendo stata scelta come una delle concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini, è stata ugualmente la protagonista indiscussa di questa sesta edizione a causa della partecipazione di suo marito Alex Belli.

L’ex stella di Centovetrine, che lunedì scorso è stato squalificato in diretta dal padrone di casa per avere violato le misure di sicurezza, si è avvicinato un po’ troppo a Soleil Sorge, mandando su tutte le furie sua moglie che non ha affatto gradito. Tant’è che lunedì scorso ha avuto un duro confronto in diretta dove ha anche pensato di interrompere la loro relazione.

Una bella batosta per l’attrice, ma che può vantare una magra consolazione. In quanto durante il corso della sua ospitate nella casa più spiata d’Italia, ha conquistato il pubblico del piccolo schermo con i suoi look così ci siamo chiesti: qual è il migliore look di Delia Duran al GF Vip?

Grande Fratello Vip: i look di Delia Duran stregano il pubblico, ma qual è il migliore?

Delia Duran non è di certo passata inosservata nella casa del Grande Fratello Vip per il suo forte temperamento, ma anche per il suo look mozzafiato. Per questo motivo abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri profili social, chiedendo agli utenti della rete qual è stato il suo preferito.

I risultati non si sono di certo fatti attendere, ma prima di rivelarvi la decisione del pubblico della rete, è bene fare alcune precisazioni a riguardo. La prima è che questo sondaggio è stato fatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare l’opinione pubblica che si ha del personaggio in questione.

Le varie posizioni sono state stilate in base ad una media di voti ricevuti ed in fondo a questo articoli trovate tutte le relative percentuali. Detto questo, vediamo qual è secondo i fedeli sostenitori della moglie di Alex Belli il miglior look proposto durante il corso di queste settimane in cui gli occhi dei media erano tutti puntati su di lei.

La vittoria è senza dubbio schiacciante. In quanto a vincere è stato il primo look proposto dall’attrice durante il corso del Grande Fratello Vip, mentre il secondo proposto e quello utilizzato negli studi di Pomeriggio 5 hanno ottenuto le stesse percentuali di voto.

La versione più classica e austera è senza dubbio la versione di Delia che il pubblico predilige.