Contorno labbra più rimpolpato: i rimedi naturali che fanno miracoli!

Contorno labbra più rimpolpato? Ecco i rimedi naturali più efficaci da provare! Risultati visibili già dopo le prime applicazioni. Rimarrai soddisfatta!

Una bocca carnosa e ben definita è il miglior biglietto da visita di sensualità. Per un buon make up, occhi e labbra giocano un ruolo chiave. Spesso, però, bisogna fare i conti con le imperfezioni! Nella zona del contorno occhi, per esempio, già dopo i quarant’anni possono comparire i primi segni del tempo. Parliamo soprattutto delle cosiddette rughe d’espressione.

Discorso simile anche per la zona labbra. Con il passare degli anni il corpo produce meno elastina e collagene, fondamentali per assicurare tonicità alla cute. Risultato: il contorno labbra si rilassa e perde elasticità. Tutto questo determina la comparsa di rughe verticali sopra e sotto la bocca, piccole ma profonde, che prendono il nome di ‘codice a barre’.

La pelle del contorno labbra è molto delicata, anche perché è in continua tensione. Con il tempo si assottiglia ma, soprattutto, perde volume! La cosa migliore da fare è idratarla costantemente, utilizzando dei prodotti specifici. In commercio se ne trovano tanti, molti dei quali a base di acido ialuronico.

Ci sono poi i trattamenti di medicina estetica, che danno risultati soddisfacenti e duraturi nel tempo. In particolare, il filler per contorno labbra, agisce come volumizzante per contrastare l’espressione triste e poco sensuale dovuta all’assottigliamento della pelle in questa zona delicata.

Alla rosa delle possibilità, vanno aggiunti anche alcuni rimedi della nonna furbi. Scopriamo insieme quali sono!

Contorno labbra più rimpolpato: 3 rimedi naturali top!

Desideri un contorno labbra più rimpolpato? Tranquilla, ci sono 3 rimedi della nonna che possono fare miracoli. Parliamo di ingredienti 100% naturali che quasi tutte abbiamo in casa e che costano pochissimo.

Vediamo insieme quali sono e, soprattutto, come applicarli correttamente per coccolare il contorno labbra.

LEGGI ANCHE –> Rughe labiali: come nasconderla con il makeup per labbra sempre più giovani!

Polpa di banana – Questo frutto è tra i migliori alleati di bellezza! Ricco di ferro, zinco, potassio, magnesio e vitamine A, B, C e D ha tanti benefici per la pelle. Ecco come procedere al trattamento: stempera una banana molto matura in una ciotola e versa un cucchiaino di succo di limone fresco. Amalgama bene gli ingredienti e, poi, applica il composto sulla zona del contorno labbra, tenendo in posa per 15 minuti. Infine, sciacqua con acqua tiepida. Ripeti il trattamento 1-2 volte a settimana per almeno 1 mese. Risultati visibili già dopo le prime applicazioni; Olio evo – Svolge un’azione rimpolpante, lasciando la pelle del contorno labbra più distesa e tonica. Applica l’olio extra vergine d’oliva mattina e sera, sempre dopo aver pulito il viso. Massaggia delicatamente, fino all’assorbimento quasi completo. Ripeti il trattamento 2-3 volte a settimana. Il tuo contorno labbra migliorerà in meno di un mese, fidati di noi; Yogurt – Contiene acido lattico, che è un grande aiuto per rassodare la pelle. Ecco come devi fare: prepara un’emulsione a base di yogurt naturale bianco e poche gocce di succo di limone fresco. Applicala sul contorno labbra massaggiando delicatamente per una decina di minuti. Fatto questo, lascia agire il prodotto per altri dieci minuti. Infine, lava il viso con acqua tiepida. Fai questo trattamento almeno tre volte a settimana.

In riferimento al punto n° 2, sappi che puoi usare anche l’olio di ricino come alternativa a quello evo. Il procedimento resta lo stesso. I tre rimedi sopraelencati sono un vero toccasana per il contorno labbra. Ma, il nostro consiglio, è quello di abbinare anche una corretta ginnastica facciale. Ecco alcuni esercizi davvero efficaci!

Tieni conto, inoltre, che anche un’alimentazione sana ed equilibrata gioca un ruolo chiave. Cerca di privilegiare il consumo di cibi ricchi di fibre, vitamine e sali minerali. Un posto d’onore a tavola spetta a frutta, verdura e ortaggi! In più, ricorda di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, per migliorare l’idratazione della pelle.

Con l’arrivo dei primi freddi autunnali, le labbra hanno bisogno di coccole extra. Fai il possibile per nutrirle in profondità, utilizzando magari un lip bal multivitaminico. Come spesso diciamo è la somma che fa il totale!

Quindi, segui alla lettera questi consigli ed avrai una bocca perfetta, tutta da baciare. Ti sentirai più bella e sicura!