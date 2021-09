Rughe labiali: come nasconderle con il makeup per labbra sempre più giovani!

Le rughe labiali sono per molte donne un cruccio, soprattutto durante l’applicazione del rossetto. Ecco i consigli e i piccoli segreti di bellezza per nasconderle e avere sempre labbra da baciare!

I radicali liberi si sa, non lasciano molto scampo! Possono salvarci per un poco la genetica e la skincare perfetta e metodica, ma le prime rughe labiali arriveranno anche se in tempi diversi da donna a donna.

Cosa fare? Ricorrere immediatamente all’intervento di un professionista che in qualche modo possa fermare il tempo con l’iniezione di filler o fare i conti con la realtà e ricorrere al sempre fedele potere del makeup? Scopriamo come prenderci cura del contorno labbra e come nascondere le rughette labiali (codice a barre) con il trucco.

Rughe labiali: la beauty routine per prevenirle e trattarle in modo efficace

Prenderci cura della nostra pelle è una sana abitudine da coltivare sin da giovane età. Si dice infatti che il passaporto per una bella pelle lo si costruisce da giovane, senza attendere che i primi segni del tempo arrivino mandandoci in tilt!

Come ci si prende cura in modo particolare del contorno occhi, per evitare la formazione delle zampe di gallina e per trattarle ogni giorno, ci si dovrebbe prendere cura del contorno labbra.

Il primo segreto per averlo bello disteso più a lungo possibile è quello di evitare le sigarette! Sia le sostanze contenute in esse risultano essere nocive per la salute del nostro organismo e deleteree per la nostra pelle, ma il movimento delle labbra che si chiudono attorno alla sigaretta è da evitare assolutamente perché una ginnastica del tutto controproducente che agevola la formazione delle rughe labiali.

Il secondo segreto è la protezione solare. Le labbra ed il contorno labbra dovrebbero essere sempre idratati da prodotti con fattore di protezione 50+, questo perché è importantissimo evitare che i raggi solari aiutino i radicali liberi nella loro azione.

Quali cosmetici utilizzare per prevenire e trattare le rughe labiali

In commercio esistono moltissimi cosmetici indicati per il contorno labbra tra cui creme, sieri e anche maschere da lasciare in posa.

Anche la ginnastica facciale aiuta moltissimo a tonificare e a distendere i tratti del viso e anche del contorno labbra così come il massaggio.

Rughe labiali: i consigli e le strategie per nasconderle con il makeup

Dopo avervi regalato qualche consiglio sulla beauty routine da dedicare al contorno labbra, ecco che arriviamo al tasto dolente, il makeup delle labbra mature e segnate dalle rughe labiali.

Non è assolutamente vero che ‘ad una certa età’ il rossetto dovrebbe essere sempre sostituito da un gloss trasparente o da un semplice burro di cacao, si può nutrire la passione per un bel rossetto rosso anche se si è più mature, basta saper truccare le labbra con i prodotti e le modalità giuste.

Ecco consigli per truccare le labbra con le rughette

1- Applicare una base

Il rossetto sulle labbra mature dovrebbe essere sempre applicato dopo una base. L’ideale sarebbe un primer dalla proprietà rimpolpante ma andrà benissimo anche lo stesso fondotinta che si utilizza per il resto del viso.

Quando si applica sul contorno labbra la base, si dovrà aver cura di tirare le labbra in modo tale da allargare le rughette e permettere al primer o al fondotinta di penetrarvi e riempirle.

2- Applicare la cipria

La base cremosa, andrà fissata con una cipria in polvere libera, perfette quelle trasparenti da tamponare sulle labbra con una spugnetta.

3- Applicare la matita

Dopo aver fissato la base si potrà applicare la matita contorno labbra e potrà essere scelta della stessa tonalità del rossetto. Nell’applicarla si dovrà essere abbastanza precisi, l’ideale sarebbe porsi molto vicino ad uno specchio.

Il segreto sarà quello di tracciare uscendo pochissimo dal contorno labbra naturale tanto da oltrepassare le rughette.

4- Applicare il rossetto

Dopo aver tracciato il contorno labbra con la matita, si potrà stendere il rossetto utilizzando un pennello specifico che permetterà un’applicazione precisa in prossimità delle rughe labiali.

La texture ideale del rossetto per truccare la labbra mature è quella cremosa. Sono da evitare tutti i rossetti mat, le tinte labbra e quelli liquidi.