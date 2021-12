Hai dei brufoli sulle labbra? Le cause più comuni e come rimediare

Avere dei brufoli sulle labbra è un problema piuttosto comune. Scopriamo da cosa dipende e cosa fare per rimediare.

I brufoli sulle labbra sono un problema cutaneo piuttosto diffuso sia negli uomini che nelle donne. Queste ultime, però, tendono ad esserne maggiormente colpite, probabilmente a causa del make up e degli ingredienti in esso contenuti e non sempre adatti alla pelle.

Detto ciò, le cause alla base della loro insorgenza sono diverse. I brufoli, infatti, non sono altro che una forma di infiammazione dei follicoli che si gonfiano e che a volte si infettano producendo del pus. Per fortuna si tratta di un problema che non compromette la salute ma che, ciò nonostante, può risultare antipatico per chi lo vive. Scopriamo quindi quali sono le cause principali e i rimedi per farli sparire ed evitare che ne compaiano di nuovi.

Brufoli sulle labbra: cause e rimedi che è bene conoscere

Quando ci si trova a combattere con degli antiestetici brufoli sulle labbra, le cause possono essere diverse.

Per questo motivo, ancor prima di preoccuparsi su come agire è sempre necessario cercare di risalire al motivo della loro formazione.

Tra le più note ci sono:

Variazioni ormonali

Sebo in eccesso

Pulizia errata del viso

Trucchi aggressivi

Uso del dentifricio sbagliato

Allergia ai componenti del rossetto o della crema viso

Andando ai rimedi, in genere, per eliminare i brufoli si tende a spremerli in modo da drenarne il pus e da rimpicciolirli. Quest’operazione, però, se svolta in modo sbagliato può peggiorare la situazione creando dei segni ancor più evidenti dei brufoli stessi. Per questo motivo, prima di agire è sempre molto importante detergere per bene la zona e ripulire il viso per bene subito dopo.

In commercio ci sono anche delle lozioni studiate appositamente per combattere i brufoli e che possono essere richieste in farmacia. In questo modo si potrà agire da fronti diversi ottenendo un risultato più sicuro e duraturo.

Se il brufolo è ancora sottopelle o non abbastanza maturo si può applicare sullo stesso un impasto a base di acqua e bicarbonato. Questo aiuterà il brufolo a seccarsi, rendendone più semplice l’eliminazione.

Detto ciò, la migliore azione che si può fare in caso di brufoli sulle labbra è quella di prevenirne la nuova comparsa. Per fare ciò è importante prima di tutto controllare la propria situazione ormonale. Fatto ciò si dovranno evitare prodotti e trucchi ricchi di siliconi o di sostanze che possono ostruire la pelle.

A ciò andrà unita una pulizia quotidiana profonda e che preveda una corretta rimozione del trucco la sera ed un buon lavaggio al mattino. Almeno due volte la settimana andrebbe effettuato uno scrub ed in tal senso ne esistono alcuni appositamente studiati proprio per la zona delle labbra.

Infine, si dovranno applicare creme adatte al proprio tipo di pelle, evitando quelle più complesse e prediligendo sempre quelle con ingredienti il più possibile naturali. Ovviamente, se i brufoli tendono a presentarsi proprio sulle labbra può essere utile trovare un balsamo protettivo ed usare qualche maschera a base di miele e zucchero da applicare almeno un paio di volte a settimana. In alterntiva anche miele e yogurt si rivelano un valido rimedio.

Agendo in questo modo, agire contro i brufoli sulle labbra sarà molto più semplice e al contempo si potrà sperare di evitre quasi del tutto la loro comparsa. In questo modo si potrà vivere più serenamente e senza la preoccupazione di dover coprire ogni giorno questo antipatico inestetismo.