Soffri di secchezza cutanea? Da cosa dipende e quali sono i rimedi?

La secchezza cutanea è un problema che coinvolte molte più persone di quante si pensa e che si rivela particolarmente diffuso tra le donne. Scopriamone le cause e i possibili rimedi.

Quando si parla di secchezza cutanea, i rimedi non sono sempre così scontati. Si tratta, infatti, di quel fenomeno che porta la pelle del viso o di altre zone del corpo ad apparire particolarmente secche e a screpolarsi o prudere.

Un problema comune a molte persone e che con il freddo tende ad intensificarsi diventando più problematico. Motivo per cui è molto importante porvi la giusta attenzione, comprenderne le cause principali e conoscere i rimedi da mettere in atto per non esasperare la situazione.

Agendo nel modo corretto si può infatti migliorare sensibilmente la situazione, arrivando a godere di una pelle meno tirata, più sana e più liscia al tatto.

Secchezza cutanea: cause e rimedi da considerare

La pelle è un organo vero e proprio e si può addirittura dire che sia tra i più importanti dell’intero organismo. Ha infatti il compito di proteggerci dagli agenti atmosferici, ci scalda e ci consente di sentire l’ambiente a noi circostante sia attraverso il tatto che grazie ad altre sensazioni di tipo diverso.

Per svolgere tutte queste funzioni, deve però essere sempre ben idratata. Quando si secca, infatti, può danneggiarsi e funzionare in modo meno preciso. Un motivo in più per chi risulta davvero importante comprendere quali sono le cause della secchezza cutanea e come agire per evitarla.

Nella maggior parte dei casi, una pelle secca è sintomatica di una mancanza di idratazione. Riconoscerla non è particolarmente difficile in quanto ci sono dei sintomi piuttosto chiari che sono:

Pelle tesa

Presenza di parti arrossate e ruvide

Screpolature

Prurito

Desquamazione

Presenza di tagli

Si tratta di problemi che per quanto possano apparire marginali, con il tempo, tendono a diventare importanti. Si corre infatti il rischio di andare incontro ad un invecchiamento prematuro delle zone colpite, a punti dolorosi e a parti che si screpolano al punto da sembrare bruciate e da bruciare anche al minimo contatto.

Quanto alle cause, la pelle può seccarsi per via del troppo freddo, delle radiazioni ultraviolette ma anche per una scarsa idratazione. A volte anche bagni troppo caldi e prolungati possono comportare una certa secchezza e ciò vale anche da trattamenti sbagliati, o farmaci in grado di seccare la cute.

In alcuni casi le cause possono essere trovate anche in alcune malattie come la cheratosi o la dermatite. E non va ovviamente dimenticato il fumo. In caso di pelle particolarmente secca, quindi, è sempre meglio rivolgersi al proprio medico curante in modo da ottenere una diagnosi precisa che poi sarà il punto di partenza per individuare le cure più idonee.

Come risolvere un problema di secchezza cutanea, quindi? La prima regola è quella di mantenersi sempre idratati e di seguire un’alimentazione bilanciata e che sia ricca di frutta e verdura e di tutte le vitamine necessarie al benessere dell’organismo. Si potrà poi andare ad agire a livello locale grazie a delle creme idratanti ed in grado di proteggere la pelle dagli agenti atmosferici.

Ovviamente, in caso di pelle particolarmente secca, esistono rimedi specifici ai quali si possono aggiungerne anche di naturali. Tra questi, alcuni tra i più efficaci sono quelli a base di olio extra vergine d’oliva, yogurt e miele (da utilizzare come maschere) e il ghee.

Andando a come agire. Si può evitare di esporsi all’aria troppo secca, ridurre la temperatura dell’acqua con la quale ci si lava così come il tempo di permanenza. In inverno è inoltre consigliabile usare guanti e sciarpe per proteggere le zone più delicate. E fare lo stesso per altre parti che possono restare scoperte e sulle quali è sempre opportuno applicare delle creme. Infine, può rivelarsi molto utile indossare tessuti naturali e far uso di prodotti non aggressivi ed in grado di prendersi cura della pelle.

Queste strategie, unite ad una sana alimentazione, alla giusta idratazione a dei controlli per risalire ad altre eventuali cause, sono più che utili per ottenere una pelle più morbida e idratata e soprattutto naturalmente in grado di proteggersi. I rimedi che servono per dire addio alla secchezza cutanea.