Addio frangia unta! 7 trucchi top per mantenerla pulita più a lungo

Frangia unta: 7 trucchi pazzeschi per evitare che si sporchi nel giro di poche ore dopo lo shampoo. Provali subito e uscirai finalmente dall’imbarazzo! Scopri di più.

Capelli che passione! Sono un biglietto da visita importantissimo di sensualità. Tra tagli, acconciature e pieghe, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Per ogni periodo dell’anno ci sono sempre nuove tendenze a cui ispirarsi. La stagione fredda è ormai iniziata, ed è tempo di rivedere anche l’hair look!

L’autunno-inverno 2021 segna il grande ritorno del bob haircut. Il caschetto spopola in tutte le sue versioni, corto, medio o lungo, dritto oppure scalato, con o senza frangia.

Eh già la frangia, l’accessorio per antonomasia della chioma! Resiste alle mode e al tempo. La vera pioniera della frangetta fu Cleopatra, il cui taglio geometrico con frangia dritta e cortissima è arrivato fino ai giorni nostri.

La frangia valorizza lo sguardo, enfatizza gli zigomi e permette di camuffare una fronte troppo sporgente. Però, non sta bene a tutte. Meglio evitarla su un viso troppo paffuto. In tutti gli altri casi, ovvero su visi scarni, lunghi oppure quadrati, prima di farla vanno sempre studiate bene le proporzioni.

Che sia dritta, liscia o scalata, laterale oppure aperta, la frangia è la parte della chioma che tende a sporcarsi prima. Questo capita soprattutto a chi ha dei capelli grassi. Ma per fortuna si può rimediare!

Frangia unta? 7 trucchi infallibili per risolvere il problema

Stanca della frangia sempre unta? Non disperare, c’è una soluzione per tutto! Ecco 7 trucchi formidabili per mantenerla pulita più a lungo dopo lo shampoo. Più che altro si tratta di piccole buone abitudini e le elenchiamo di seguito.

Evita il balsamo – Non applicarlo sulla frangia! Lo scopo di questo prodotto, infatti, è quello di ripristinare il sebo protettivo. Se la tua frangia è sana e naturalmente grassa non c’è bisogno di usare il balsamo, che finirebbe soltanto per renderla unta. Il consiglio in più: se i tuoi capelli sono grassi, dovresti evitare che il balsamo finisca sul cuoio capelluto; è una buona abitudine per prevenire la formazione della forfora; Usa lo shampoo secco – Da utilizzare in piccole quantità se noti che i tuoi capelli diventano troppo unti tra un lavaggio e l’altro. Se usi uno shampoo secco in polvere spargine un poco anche sulla frangia, lascialo agire per circa 10 minuti e, poi, spazzola bene; Lavala nel lavandino – Se la tua frangia è troppo unta e hai iniziato da poco tempo un trattamento seboequilibrante, puoi sempre lavarla all’occorrenza nel lavandino, senza bagnare il resto dei capelli. Con questo trucco, puoi sistemarla ed essere in ordine anche quando non hai molto tempo a disposizione; Non eccedere con i prodotti per lo styling! Gel, mousse, lacche, anche quando hanno formulazioni più leggere, contribuiscono comunque a rendere i capelli più unti, in particolare sulla zona della frangia. Quindi sarebbe meglio ridurre all’osso l’uso di questi prodotti! Se lo fai, la frangia si manterrà pulita più a lungo, con tua grande soddisfazione; Occhio al make up! Il modo migliore per evitare che la frangia si sporchi subito e truccare poco la fronte. I capelli entrano in contatto con la pelle e ne assorbono impurità e residui di trucco. Più il make up è marcato e più si trasferirà sulla frangia; Smettila di toccare la frangia – Quantomeno non farlo ogni secondo! Toccandola, lasci sui capelli uno strato di sebo proveniente dalla dita che, inevitabilmente, la renderà unta. Il consiglio in più: se in ufficio sei spesso al pc e la frangia ti crea fastidio sugli occhi, fissala con delle forcine. Mantieni il viso pulito – Cerca di detergerlo bene, al mattino, e di lavarlo ogni volta che la pelle è più unta. Questo capita soprattutto d’estate con il gran caldo! Le salviette sebo-assorbenti sono un modo semplice e veloce per pulire il viso quando sei in giro. Con una pelle perfettamente pulita la frangia difficilmente si sporca, quantomeno non poche ore dopo lo shampoo.

Se sei un’amante della frangia ma non sopporti più che diventi sporca e unta in poco tempo, allora non ti resta che provare queste furbizie. Risolverai definitivamente, fidati di noi!